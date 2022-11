Stater ontvangt opnieuw hoogste rating voor hypotheek servicing, opnieuw bewijst het bedrijf toonaangevend te zijn, in haar dienstverlening op de hypothecaire markt in Europa

Fitch Ratings heeft de Residential Primary Rating van Stater Nederland B.V. (Stater) bevestigd op 'RPS1-' en Stable Outlook toegekend

AMERSFOORT, Nederland, 28 november 2022 /PRNewswire/ -- Opnieuw bewijst het Nederlandse bedrijf Stater toonaangevend te zijn, in haar dienstverlening op de hypothecaire markt in Europa. De organisatie is door de Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch als uitstekend beoordeeld voor de kwaliteit van haar dienstverlening. Stater behoudt de rating van 1-, de hoogste rating in Europa voor 'primary servicing.'

Stater die dit jaar haar zilveren jubileum viert, beheert al 25 jaar hypotheekleningen voor particulieren. Stater biedt end-to-end servicing, volledig digitale producten en system-only diensten aan klanten. Naast haar bestaande Nederlandse en Belgische entiteiten, breidde Stater het dienstenaanbod in 2022 uit naar Duitsland met de lancering van de dochteronderneming Stater GmbH. De Duitse entiteit bevindt zich in de laatste fase van de lancering van haar eerste klant en zal naar verwachting in de loop van de eerste helft van volgend jaar operationeel zijn. Volgens Fitch "draagt de diversiteit van de aangeboden activiteiten bij aan de duurzaamheid van het bedrijf op lange termijn."

Stater heeft digitale platforms ontwikkeld voor klanten, tussenpersonen en notarissen, die leners voorzien van real time updates over de status van hun leningen en ondersteuning van straight-through-processing. De afhandelingssystemen zijn goed geïntegreerd, ondersteunen de operationele efficiëntie en bieden een robuuste controle van de servicing-activiteiten. Bij de beoordeling verbeterde Fitch de score van de Midoffice als erkenning van Stater's voortdurende innovatie en focus op technologische verbeteringen.

De hoge rating van Stater is een voortzetting van de afgelopen jaren. Sinds 2010 krijgt Stater de rating 1- voor primary servicing. Erwin Dreuning, CEO van Stater. "Afgelopen jaar was een belangrijk jaar, zeker met het oog op onze transitie en de implementatie van de internationale structuur. We zijn dan ook enorm trots op het continueren van deze hoge score. Dankzij onze aandeelhouders ABNAMRO en Infosys kan Stater de komende jaren verder bouwen aan digitalisering en uitbreiding van de klantenportefeuille, zowel in Nederland als internationaal."

Beoordelaar Fitch Ratings

Fitch Ratings is een onafhankelijke en objectieve partij die zich bij haar beoordeling richt op alle aspecten van de kwaliteit van het behandelen van hypotheekportefeuilles. Fitch Ratings beoordeelt of de processen van Stater, Hypocasso en andere bedrijven in de financiële sector 'in control' zijn, ook in geval van calamiteiten. Daarnaast wordt er gekeken naar de deskundigheid van het management, de medewerkers, de strategie en de werking van de hypotheeksystemen. De ratings die Fitch toekent, variëren van 1 tot 5, waarbij 1 het hoogst haalbare is.

Over Stater Stater is de onafhankelijke end-to-end dienstverlener voor de hypothecaire markt. Stater ondersteunt internationaal meer dan 40 hypothecaire geldverstrekkers bij de behandeling en securitisatie van hypotheekportefeuilles. Zij ondersteunt daarmee ruim 40 procent van alle hypotheken in Nederland met haar hypotheeksysteem. Haar hypothecaire dienstverlening is door Fitch beoordeeld met de hoogste rating voor 'primary servicing' in Europa. De hoofdvestiging bevindt zich in Amersfoort, waar ruim 1.400 medewerkers werkzaam zijn. Daarnaast heeft Stater een vestiging in Brussel en Dusseldorp. Stater is voor 75% dochter van Infosys Consulting Pte. Ltd. en 25% van ABN AMRO Bank N.V. Meer informatie over Stater vindt u op www.stater.nl.

