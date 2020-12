La solution de correspondance bancaire AML de ThetaRay pour permettre à Cecabank de connecter en toute sécurité les petites et moyennes banques au système financier mondial

- La plate-forme basée sur l'IA élimine le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en offrant une visibilité totale sur le chemin des transactions transfrontalières

NEW YORK, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- ThetaRay, l'un des principaux fournisseurs d'analyses Big Data basées sur l'IA, a annoncé aujourd'hui que sa solution de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les correspondances bancaires a été choisie par la banque de gros espagnole Cecabank. La technologie basée sur l'IA permettra à Cecabank d'analyser le trafic SWIFT, les indicateurs de risque et les données des clients/payeurs/bénéficiaires afin de détecter les anomalies indiquant des schémas de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les transactions des correspondances bancaires.

La solution de ThetaRay est la première et la seule technologie basée sur l'IA qui détecte les stratagèmes criminels à travers des chemins de transactions complexes et transfrontaliers en extrayant les données SWIFT et KYC pour agréger une vue « chemin de transaction complet ». Il est basé sur un type propriétaire d'apprentissage automatique breveté appelé « intuition artificielle », qui peut imiter l'intuition humaine et les sentiments d'instinct.

La Cecabank fournit un important service de passerelle, reliant d'autres institutions au système bancaire international et permettant les paiements transfrontaliers. L'objectif de la Cecabank avec cette initiative est de garantir l'intégrité des fonds tout au long du processus de correspondance bancaire, ce qui nécessite une visibilité totale des banques qu'elles servent, et la capacité de détecter les activités inhabituelles et les risques de criminalité.

« Nous utilisions déjà des systèmes traditionnels fondés sur des règles, mais nous voulions accroître notre capacité à surveiller les transactions transfrontalières », a déclaré Alfredo Oñoro, responsable de la conformité à la Cecabank. « Lorsqu'un collègue du secteur a recommandé la solution AML de ThetaRay pour la correspondance bancaire, nous avons immédiatement pris contact et entamé des discussions. Nous sommes extrêmement impressionnés par la technologie de ThetaRay et nous sommes ravis de partager ses capacités avec nos clients bancaires et, si on nous le demande, avec nos régulateurs. »

« Cette annonce est un avertissement que la solution AML pour la solution de correspondance bancaire de ThetaRay n'est pas réservée aux institutions financières mondiales », a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « Elle convient également parfaitement aux banques de taille moyenne qui souhaitent améliorer leurs contrôles AML. La Cecabank joue un rôle crucial sur le marché espagnol, et nous sommes très heureux qu'ils aient choisi ThetaRay pour aider à sécuriser les transactions transfrontalières de leurs clients. »

« En choisissant la technologie de ThetaRay basée sur l'IA, Cecabank rejoint les institutions financières les plus innovantes », a déclaré Shay Dovev, vice-président des affaires commerciales de ThetaRay. « Ils peuvent désormais mieux s'attaquer aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme tout en développant leurs relations de correspondance bancaire. »

À propos de la Cecabank :

La Cecabank est une banque espagnole de gros de capitaux qui se consacre à la fourniture de services spécialisés dans les services de titres, les paiements, la gestion de trésorerie et les solutions numériques. À la Cecabank, nous travaillons pour fournir un soutien aux institutions financières et autres sociétés en utilisant notre expérience de banque espagnole de gros avec une présence internationale. Nous proposons à nos clients des propositions financières innovantes et sur mesure, en les guidant dans leurs projets pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Nous sommes présents sur tous les marchés financiers européens concernés, ce qui nous permet de renforcer les services que nous offrons à nos clients mondiaux.

À propos de ThetaRay :

ThetaRay a pour vocation d'aider ses clients des grandes organisations financières, des divisions de cybersécurité et des infrastructures critiques, à devenir plus résilients et à saisir les opportunités. Ses solutions analytiques avancées fonctionnent avec une rapidité, une précision et une ampleur sans précédent, permettant aux clients de gérer les risques, de détecter les schémas de blanchiment d'argent, de mettre au jour les fraudes, de dénoncer les prêts douteux, de découvrir les problèmes opérationnels et de révéler de nouvelles opportunités de croissance précieuses. Pour en savoir plus sur ThetaRay, rendez-vous sur www.thetaray.com

