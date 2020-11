La solution Thermo Scientific Axia ChemiSEM augmente la vitesse d'acquisition des données et la simplicité de la micro-analyse des matériaux

Le microscope électronique Axia ChemiSEM comprend une solution d'analyse par spectroscopie à dispersion d'énergie (EDS) en direct dotée de la technologie innovante ChemiSEM de Thermo Fisher. Elle permet ainsi aux utilisateurs dans l'industrie et le milieu universitaire d'accéder quasiment instantanément à une imagerie quantitative de la composition. Le résultat de cet accès immédiat ? Axia ChemiSEM fournit des données exploitables, jusqu'à deux fois plus vite que les autres solutions SEM-EDS concurrentes actuellement disponibles sur le marché. L'auto-alignement et la technologie de mise au point automatique de nouvelle génération réduisent considérablement la formation nécessaire pour utiliser le microscope. La conception unique de la chambre et de l'étage de cet instrument permet d'analyser facilement des échantillons de toutes formes et de toutes tailles, y compris les échantillons lourds, jusqu'à 10 kilos.

Contrairement aux plates-formes SEM traditionnelles, Axia ChemiSEM offre les avantages suivants :

la technologie ChemiSEM entièrement intégrée, qui fournit des informations élémentaires quantitatives instantanées en un simple clic, sans nécessiter de configuration supplémentaire ou de basculement entre des interfaces utilisateur ;

une grande chambre flexible pouvant accueillir des échantillons qui étaient traditionnellement considérés comme étant trop lourds pour les analyses avec un microscope électronique ;

une nouvelle automatisation avancée de la colonne, toujours prête pour l'image, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la collecte des données, plutôt que sur la gestion de l'instrument.

"Le microscope électronique Axia ChemiSEM est une plateforme simple donnant accès en direct aux données EDS. Elle permet d'étendre l'accès à l'analyse des matériaux en offrant la micro-imagerie et la micro-analyse à de très nombreux utilisateurs non techniques" explique Rosy Lee, vice-présidente de la science des matériaux chez Thermo Fisher. "Ce nouveau microscope est idéal à la fois pour les laboratoires industriels à haut volume, qui souhaitent augmenter le débit d'échantillons tout en réduisant les coûts, et pour les institutions académiques à la recherche d'une analyse SEM-EDS abordable, fiable et rapide, en réduisant la formation nécessaire pour utiliser le microscope."

Pour les entreprises ou les institutions académiques qui souhaitent ajouter l'analyse SEM-EDS à leur flux de travail, mais qui s'inquiètent de la complexité et de l'accessibilité de la technologie SEM, la plate-forme Axia ChemiSEM est facile à déployer, à utiliser et à appréhender. De plus, elle fournit rapidement des informations microstructurelles et élémentaires. La plate-forme Axia ChemiSEM fournit un accès plus rapide aux données de composition nécessaires à une analyse précise des défaillances et la découverte des anomalies en recueillant des informations chimiques en arrière-plan, avant que les utilisateurs n'en aient besoin. Ces améliorations permettent de réduire le coût par échantillon et de faire des économies à long terme.

La nouvelle expérience utilisateur et la technologie avancée fournissent des données EDS intégrées en direct, tout en réduisant le temps consacré à la gestion de l'outil. Grâce à l'alignement automatique unique et à la technologie de mise au point automatique, les utilisateurs peuvent désormais se concentrer sur la collecte des données, plutôt que sur le fonctionnement de l'instrument. Cette plate-forme facilite également la navigation et la manipulation des échantillons lourds grâce à la conception unique et flexible de la chambre et de l'étage, au logiciel intuitif et à l'automatisation des flux de travail d'imagerie.

Pour en savoir plus sur Axia ChemiSEM, consultez :thermofisher.com/Axia-ChemiSEM.

À propos de Thermo Fisher Scientific

Avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 25 milliards de dollars, Thermo Fisher Scientific est le leader mondial au service de la science. Notre mission est d'aider nos clients à rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Nous aidons nos clients à accélérer les recherches en sciences de la vie, à relever les grands défis du monde analytique, à progresser dans leur démarche diagnostique et thérapeutique, ou encore à améliorer la productivité en laboratoire. Nos 75 000 collègues à travers le monde excellent dans la mise au point de nouvelles technologies, proposent des options d'achat et des services pharmaceutiques grâce à nos marques à la pointe de l'industrie, y compris Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services et Patheon. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.thermofisher.com.

