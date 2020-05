La start-up belge the Medical Cloud Company (MedC2), soutenue par 860 000 euros de la Commission Européenne, développe des outils pour accompagner les citoyens et médecins dans la gestion du COVID-19

LIÈGE, Belgique, 14 mai 2020 /PRNewswire/ -- MedC2 a reçu cette semaine l'accord de la Commission Européenne pour un financement de 860 000 euros et le lancement du projet international DRAGON mené par une autre PME belge, OncoRadiomics (lien: informations sur la subvention).

MedC2 a pour mission principale d'aider les patients à mieux participer à des décisions relatives à leur santé, tel qu'un choix de traitement. Pour cela, elle développe des applications d'accompagnement des patients et des médecins en proposant de l'information individualisée par le biais de modèles prédictifs.

La startup de santé digitale, orientée vers l'oncologie, utilise aujourd'hui ses compétences pour développer trois applications dédiées au soutien des citoyens présentant ou non des symptômes du COVID-19, au support des médecins responsables du tri des patients, et au recrutement de participants pour des essais cliniques liés au virus. Le but est d'améliorer le trajet de soin personnalisé des patients, de la prévention jusqu'au suivi post-traitement.

« Nous sommes fiers de participer activement à l'effort mondial contre cette pandémie. Ce projet est fortement centré sur les citoyens pour qu'ils puissent bénéficier d'un suivi personnalisé par le biais de supports décisionnels. Notre app pour citoyens, MyCareAvatar, permettra aux utilisateurs de connaitre leurs risque vis-à-vis du COVID-19 et de savoir ce qu'ils devraient faire en conséquence. L'application suivra leurs état de santé avec la guidance d'un Assistant Chatbot. A travers MyPatientCheck, le staff hospitalier pourra par la suite être soutenu dans le choix d'un traitement approprié. » a déclaré Brice Van Eeckhout.

«Nous développons déjà une première version de MyPatientCheck afin d'aider les médecins à trier les patients suspectés de coronavirus. Entre autres, l'application intègre des modèles prédictifs nous permettant d'identifier les patients les plus susceptibles de nécessiter une assistance respiratoire. Les futures versions de l'outil, dont l'interopérabilité sera clé, exploiteront davantage les résultats de laboratoire et d'imagerie médicale. » a ajouté Guillaume Gustin.

Ces applications sont au cœur du projet DRAGON, visant l'utilisation d'IA pour développer des systèmes d'aide à la décision médicale pour le diagnostic, le choix de traitement et la participation aux essais cliniques des patients atteints du COVID-19.

Pour plus d'informations sur MedC2, visitez le site www.medc2.com.

Liens connexes

https://www.medc2.com



SOURCE The Medical Cloud Company