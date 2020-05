De Belgische start-up Medical Cloud Company (MedC2) ontwikkelt met 860.000 euro steun van de Europese Commissie hulpmiddelen voor burgers en artsen ter ondersteuning van de besluitvorming tijdens de COVID-19 crisis

LUIK, België, 18 mei 2020 /PRNewswire/ -- MedC2, een start-up gericht op digitale gezondheid, heeft deze week de goedkeuring van de Europese Commissie ontvangen voor een subsidie van 860.000 euro als onderdeel van het internationale project DRAGON (link), geleid door een ander Belgisch bedrijf OncoRadiomics.

De missie van MedC2 is patiënten te betrekken bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid, waaronder de behandeling en lifestyle-keuzes. Hiervoor ontwikkelt het bedrijf 'patient empowerment'-apps, beslissingsondersteunende systemen voor artsen en verstrekt het individuele informatie met behulp van voorspellingsmodellen, gebaseerd op kunstmatige intelligentie.

De digitale gezondheid-startup, primair gericht op oncologie, zet zijn vaardigheden en methodologieën in om drie apps te ontwikkelen, bedoeld om burgers met of zonder COVID-19 symptomen meer zeggenschap te geven, artsen te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor de triage van patiënten, en een efficiënte deelname van personen aan klinische tests gerelateerd aan het virus te bevorderen. Het doel is een participatieve gezondheidszorg te bevorderen door patiënten te begeleiden en zeggenschap te geven in hun gezondheidstraject, van preventie tot aan de opvolging na de behandeling.

"We zijn trots bij te kunnen dragen aan de wereldwijde inspanningen om deze pandemie te bestrijden. Dit project is sterk gericht op burgers om hen gepersonaliseerde zorg te bieden door middel van geavanceerde besluitvormingssystemen. Met onze burgerapp, MyCareAvatar, kunnen gebruikers zien wat hun risico op COVID-19 is en wat ze zelf eraan kunnen doen. De app houdt vervolgens hun gezondheid in de gaten met hulp van een medische chatbot-assistent. MyPatientCheck helpt het ziekenhuispersoneel vervolgens om de juiste behandeling te kiezen," aldus Brice Van Eeckhout.

"We zijn al bezig met de ontwikkeling van de eerste versie van MyPatientCheck om artsen te helpen bij de triage van patiënten die mogelijk besmet zijn met COVID-19. De app bevat onder andere gevalideerde voorspellingsmodellen om patiënten te identificeren die mogelijk aan de beademing moeten. Toekomstige versies van het hulpmiddel, waarvan de compatibiliteit cruciaal is, zullen gebruikmaken van laboratoriumresultaten en medische beeldverwerkingsgegevens", aldus Guillaume Gustin.

Deze apps vormen de basis van het DRAGON-project, bedoeld om KI en machine learning te gebruiken om tot een beslissingsondersteunend systeem te komen voor betere en snellere diagnoses, behandelingskeuze en onderzoeksdeelname van COVID-19 patiënten.

Ga voor meer informatie over MedC2 naar www.medc2.com.

