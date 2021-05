La startup américaine Visage accélère l'expansion de son équipe R&D en France

NANTES, France, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- Visage, startup de la Silicon Valley fondée par deux Français et éditrice d'une plateforme collaborative de recherche de candidats combinant IA et crowdsourcing, renforce son implantation en France et prévoit de recruter 20 collaborateurs au sein de son équipe R&D en 2021.

De San Francisco à Nantes

Fondée en 2016, Visage permet aux employeurs et aux recruteurs d'identifier des candidats qualifiés en une fraction du temps et du coût habituel, via un réseau de recruteurs indépendants associé à des outils d'intelligence artificielle. La plateforme permet de sélectionner et d'entrer en contact avec des candidats qualifiés dans le monde entier pour une grande variété de postes et de secteurs d'activités.

Pour accompagner son expansion au fil des levées de fonds (près de 11 millions de dollars à ce jour), Visage à choisi dès 2019 de miser sur le savoir-faire des ingénieurs Français en créant sa branche R&D à Nantes. "C'est ici que j'ai fait mes études et débuté ma carrière", déclare Emmanuel Marboeuf, co-fondateur et CTO de Visage. "Apres plusieurs années à San Francisco, j'ai constaté qu'il était difficile d'y recruter des talents, et que nombre d'entre eux étaient des expatriés diplômés en France. Les récentes mesures d'attractivité pour l'innovation (et en particulier, pour la recherche) nous ont convaincu d'y installer notre équipe R&D dès que nous en avons eu l'opportunité. Nous avons la chance d'avoir à notre disposition un vivier important d'excellents ingénieurs. Charge à nous de leur offrir l'opportunité de développer des solutions innovantes dans un projet ambitieux!"

Dénicher les talents rapidement partout où ils se trouvent

Précurseur dans le domaine de l'acquisition de talent, le sourcing augmenté proposé par Visage permet de faire face à une augmentation soudaine de la demande en talents en présentiel mais aussi à distance grâce à un réseau qui s'étend dans le monde entier et sur tous les fuseaux horaires. "Le télétravail est là pour rester", déclare Joss Leufrançois, cofondateur et CEO de Visage. "C'est un mode de fonctionnement qui va continuer à se démocratiser, et il peut même être une solution aux difficultés rencontrées par certains secteurs, comme par exemple l'informatique, la finance et les services commerciaux. Visage compte plus de 4000 spécialistes du sourcing répartis dans le monde entier. Nous pouvons trouver pour le compte de nos clients des profils qualifiés, dans n'importe quelle zone géographique et sous quelques jours, pour un vaste éventail de postes et de compétences."

Selon le Baromètre ManPower des perspectives d'emploi, les intentions d'embauche au deuxième trimestre 2021 sont en hausse de 7%, et 31% des entreprises déclarent prévoir revenir à des niveaux d'embauche pré-COVID-19 d'ici à la fin 2021. L'adoption massive du télétravail contribue largement à cette reprise, en particulier dans les secteurs tertiaires qui subissent moins de contraintes de présence envers leurs effectifs.

Visage compte plus de 100 clients en France et dans le monde, pour la plupart des grands groupes comme Sanofi, KPMG, IBM et Siemens.

SOURCE Visage