La startup suisse Risklick lance un logiciel basé sur l'IA pour les essais cliniques de dispositifs médicaux

Protocol AI accélère le développement des essais cliniques et l'accès des patients aux dispositifs médicaux

BERNE, Suisse, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Risklick, une spin-off de l'Université de Berne, a lancé son dernier produit, Protocol AI, pour les dispositifs médicaux. Protocol AI est le premier logiciel de ce type et marque un tournant dans l'industrie des dispositifs médicaux. Il utilise l'intelligence artificielle pour accélérer le développement des essais cliniques tout en réduisant considérablement les coûts et les risques associés. Ce calendrier accéléré profite aux patients, en leur permettant d'accéder plus rapidement à de nouveaux traitements, potentiellement à moindre coût. Cette technologie innovante a démontré son potentiel à révolutionner les essais cliniques pour les produits médicaux et est maintenant prête à fournir à des millions de patients un accès plus rapide à des dispositifs médicaux vitaux dans le monde entier.

La mise sur le marché d'un dispositif médical prend généralement de 3 à 7 ans, les études cliniques étant la phase la plus longue et la plus coûteuse, en particulier pour les dispositifs médicaux à haut risque. Chaque essai clinique commence par l'élaboration d'un protocole, qui constitue la pierre angulaire de l'étude et détermine le succès ou l'échec de l'essai. L'élaboration d'un protocole nécessite en moyenne six mois de travail intensif, au cours desquels des erreurs, même mineures, peuvent avoir de graves conséquences pour l'essai clinique.

L'industrie des dispositifs médicaux est principalement composée de petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent environ 90 % du secteur.

Comparé à l'industrie pharmaceutique, le secteur des dispositifs médicaux est moins normalisé et a moins d'expérience en matière d'essais cliniques, sans compter les exigences réglementaires croissantes qui rendent l'élaboration des protocoles d'essais cliniques encore plus complexe. Ces défis affectent de manière significative le coût, la disponibilité et les taux de réussite des nouveaux dispositifs, influençant en fin de compte l'accès des patients à des solutions innovantes.

Un logiciel basé sur l'IA permet aux patients d'accéder plus rapidement aux nouveaux dispositifs médicaux

Pour relever ces défis, l'entreprise dérivée de l'Université de Berne, Risklick, a mis au point Protocol AI. « Nous avons mis au point une solution pionnière qui réduit à la fois le temps de développement et les coûts des essais cliniques, facilitant ainsi l'accès des patients aux nouveaux traitements. Notre solution a déjà démontré une réduction de

50 % du temps de développement des documents d'étude pour les médicaments, et nous prévoyons des économies similaires pour les dispositifs médicaux grâce à notre solution sur mesure. Notre technologie innovante a le potentiel d'améliorer la vie de millions de patients dans le monde entier », déclare Poorya Amini, fondateur et PDG de Risklick.

Protocol AI est le premier logiciel révolutionnaire de ce type, qui utilise les technologies de traitement du langage naturel (NLP) et d'apprentissage automatique (ML) pour analyser les données cliniques existantes, les publications et les documents réglementaires, optimisant ainsi la conception de l'étude. Protocol AI permet de prendre des décisions fondées sur des données probantes et de rédiger automatiquement des protocoles d'essais cliniques en quelques minutes, en utilisant des modèles linguistiques de pointe (LLM). Les experts disposent ainsi de paramètres essentiels dans le monde des dispositifs médicaux, dont le site est en évolution rapide et permanente.

Protocol AI permet aux experts de réduire considérablement le temps de développement des protocoles tout en garantissant la qualité et en augmentant les chances de succès de l'essai clinique. L'outil basé sur l'IA accélère et simplifie le développement de nouveaux dispositifs et traitements, ouvrant la voie à l'innovation médicale. Protocol AI promet de révolutionner le domaine des essais cliniques et, à terme, d'améliorer la vie de millions de patients dans le monde.

Avec Debiopharm, une société de biotechnologie de premier plan en Suisse romande, et ISS AG, Integrated Scientific Services, une société suisse de recherche clinique spécialisée dans les dispositifs médicaux, la médecine numérique et le diagnostic in vitro, Risklick a déjà attiré comme partenaires des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie des dispositifs médicaux. Ils considèrent Protocol AI comme la solution idéale pour relever les défis liés à l'élaboration d'essais cliniques efficaces.

Contact et photos:

Dr. Poorya Amini

CEO & Founder

Risklick AG

Spitalackerstrasse 26

CH-3013 Bern, Switzerland

Tel: +41 78 781 41 35

[email protected]

www.risklick.ch

Download photos: www.risklick.ch

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2602748/Risklick_Ltd_Logo.jpg