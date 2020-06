La Suède choisit le système de navigation Quadrans d'iXblue pour équiper sa flotte d'embarcations d'assaut militaire rapide

« La FMV recherchait de nouveaux gyrocompas haute performance ne nécessitant pas d'entretien pour la modernisation de sa flotte d'embarcations à grande vitesse. Notre technologie de gyroscope à fibre optique (Fiber-Optic Gyroscope, FOG) ne comportant aucune pièce mobile et offrant une fiabilité exceptionnelle a ainsi été identifiée comme une solution idéale pour maintenir les coûts d'entretien au plus bas », a déclaré David Cunningham, Directeur Commercial chez iXblue. « Un autre aspect clé a été la performance fournie par nos gyros. Les navires CB90 sont en effet des bateaux très rapides et ont besoin des données de cap et d'attitude extrêmement fiables et précises pour naviguer en toute sécurité. Enfin, la FMV connaissait bien les hautes performances fournies par nos systèmes et savait que les Quadrans répondaient aux exigences spécifiques du CB90. En effet nos systèmes de navigation inertielle Marins sont déjà en service sur les sous-marins de classe Gotland et sur les bâtiments de guerre des mines de classe Koster, et nos gyrocompas Quadrans sont installés sur d'autres bateaux de surface de la marine suédoise. »

Basés sur la technologie de gyroscope à fibre optique inventée par iXblue, les gyrocompas Quadrans sont des systèmes sans parties mobiles (« solid-state ») qui fournissent des données de cap et d'attitude extrêmement précises. Les Quadrans sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles, à la navigation sans GNSS et aux vitesses élevées . Compacts, légers et consommant peu d'énergie, les gyrocompas Quadrans sont faciles à installer sur les petits bateaux, tandis que leur architecture ouverte garantit une interface aisée avec tous les principaux systèmes GNSS et logiciels de navigation tiers.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle marque de confiance accordée à nos gyrocompas Quadrans et notre technologie FOG », poursuit David Cunningham. « Nous souhaitons remercier l'agence d'acquisition d'armements suédoise pour sa confiance continue et son partenariat de longue date, et nous réjouissons de notre future collaboration. »

À propos d'iXblue

iXblue est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de haute technologie dans les domaines de la mer, de la photonique et de l'autonomie. L'expertise interne du groupe comprend des systèmes et solutions innovantes pour la navigation inertielle, le positionnement et l'imagerie sous-marine ainsi que la construction navale et les moyens de tests et simulation. Les technologies développées par iXblue permettent à ses clients civils et militaires de réaliser leurs opérations maritimes, terrestres et spatiales avec la plus grande fiabilité et efficacité. Le groupe emploie plus de 650 collaborateurs dans le monde et opère dans plus de 60 pays. www.ixblue.com

