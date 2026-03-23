La Suisse retire Niels Troost de ses sanctions

GENEVE, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le vendredi 20 mars 2026, les autorités suisses ont retiré Niels Troost de toutes les sanctions. Cette action fait suite à la décision de l'Union européenne de retirer officiellement Troost de sa liste de sanctions. Dans l'ensemble, ces actions soulignent le fait que M. Troost n'aurait jamais dû être sanctionné, car elles ne reposaient sur aucune base factuelle ou juridique.

Marc Gilliéron et Marc Hassberger de Chabrier Avocats à Genève, en Suisse, ont noté : « Le fait que les autorités suisses aient agi si rapidement après que l'Union européenne a levé sa désignation injustifiée de M. Troost est une bonne chose et aurait dû être fait depuis longtemps. Pour être clair, les autorités suisses n'ont procédé à aucun examen indépendant avant d'appliquer leur désignation, bien que notre client ait pleinement coopéré avec les autorités suisses et fourni, avant la désignation, de nombreuses preuves démontrant que toute désignation serait sans fondement ».

M. Troost a toujours maintenu que sa désignation n'était pas fondée. Commentant cette décision, M. Troost a déclaré : « La décision prise aujourd'hui par les autorités suisses confirme que ma désignation n'était pas justifiée », ajoutant qu'il avait « constamment maintenu [sa] position et coopéré pleinement avec les processus pertinents pour établir les faits ».

Il est maintenant temps que le gouvernement du Royaume-Uni prenne lui aussi les mesures qui s'imposent et retire M. Troost du régime de leur sanction. À l'instar de l'UE et de la Suisse, le Royaume-Uni devrait prendre note de la nature réelle du comportement de M. Troost et reconnaître que sa radiation de la liste est tout à fait conforme à ses objectifs en matière de politique étrangère.