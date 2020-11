La Technologie Comau Contribue À La Production De La Nouvelle Fiat 500 Et À La Mobilité Du Futur

Comau est fière d'avoir participé à la production de la Nouvelle 500. L'entreprise a fourni à Fiat

des solutions d'automatisation de pointe et son savoir-faire dans le développement de procédés industriels innovants pour produire le premier véhicule entièrement électrique de FCA, un produit Made in Turin.

Le parcours a commencé symboliquement en juillet 2019 avec l'installation du premier robot Comau, qui a lancé la ligne de production du nouveau modèle entièrement électrique dans l'usine historique de FCA à Mirafiori. Un total de 187 robots Comau ont ensuite été intégrés dans les différentes phases du processus de fabrication, grâce à la collaboration entre les experts Comau et les ingénieurs du constructeur automobile afin d'optimiser les lignes de montage, donnant ainsi un excellent exemple de Smart Manufacturing. Comau a dû également adapter ses systèmes spécifiquement au nouveau design de la voiture emblématique, tout en répondant aux caractéristiques techniques d'un véhicule entièrement électrique.

En particulier, Comau a développé et installé les lignes d'assemblage de la Nouvelle 500, notamment pour les planchers avant et arrière, les flancs et le châssis de la voiture, qui sont soudés pour donner forme à l'ensemble de la carrosserie.

Chaque robot a été équipé pour exécuter avec précision tous les processus spéciaux requis pour produire une voiture électrique - des systèmes de manipulation et des pinces conçus sur mesure jusqu'à un effecteur d'extrémité spécial imprimé en 3D.

Comau a également intégré les lignes avec des systèmes de vision de pointe pour contrôler l'efficacité du système de distribution de colle, à la fois pendant le traitement et à la fin du cycle. Afin d'optimiser et accélérer les changements d'outils en ligne, un système de magasin articulé a été conçu pour fournir aux robots les différents outils nécessaires pour exécuter chaque opération de manière simple et rapide.

En outre, Comau a participé à la conception de la ligne robotisée pour l'assemblage final. Après les ateliers de carrosserie et de peinture et traitement de surface, toutes les pièces internes sont assemblées.

Andrew Lloyd, Chief Operating Officer - Electrification chez Comau a souligné : « Notre expérience et notre leadership mondial dans le secteur industriel, ainsi que les compétences acquises dans le domaine de l'électrification et de la numérisation, nous pemettent de créer des solutions technologiques sur mesure innovantes et polyvalentes. Nous sommes à même de développer des projets qui participent à la mobilité et aux énergies renouvelables, comme celui de la Nouvelle 500 100% électrique, répondant ainsi aux besoins d'un système industriel en constante évolution et aux demandes d'un consommateur final de plus en plus attentif à la durabilité ».

