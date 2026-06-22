La technologie de laser UV connaît un essor en Europe pour le marquage « propre » et « à froid » ainsi que pour la gravure de haute précision

LONDRES, PARIS et BERLIN, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- La technologie de laser UV connaît un essor rapide dans les secteurs européens du marquage laser et de la fabrication, grâce à son avantage de marquage « à froid » qui permet une gravure précise et sans dommage sur une large gamme de matériaux.

Contrairement aux machines traditionnelles à laser CO₂, à diode ou à fibre, la machine de gravure à laser UV fonctionne selon un procédé dit « à froid » qui minimise l'impact thermique sur les surfaces. Cela permet aux utilisateurs de réaliser des marquages nets et très contrastés, sans brûler, noircir ou déformer le matériau. C'est la raison pour laquelle les systèmes UV sont de plus en plus utilisés pour des applications sensibles telles que l'électronique, les composants médicaux, le verre, la céramique et les plastiques.

Monport met en avant cette demande croissante avec sa graveuse à laser UV de la série GM, qui comprend les modèles GM 6W et GM 10W. Conçues pour allier flexibilité et précision, ces machines de gravure prennent en charge plus de 1 500 matériaux, notamment les surfaces métalliques, non métalliques, transparentes et opaques, ce qui en fait une alternative de choix aux systèmes de découpe laser classiques.

L'un des principaux avantages de la technologie de laser UV réside dans sa précision extrême. Avec une taille de spot de seulement 0,0019 mm — soit environ 1/40e de celle des lasers à fibre — le système offre des résolutions de gravure pouvant atteindre 16K, ce qui permet d'obtenir des résultats extrêmement détaillés et précis pour le marquage industriel et la personnalisation.

Les performances constituent un autre élément caractéristique. Le laser UV GM 6W atteint des vitesses allant jusqu'à 10 000 mm/s, tandis que le laser UV GM 10W peut atteindre 15 000 mm/s. Les deux modèles sont équipés de systèmes de galvanomètres de qualité industrielle, garantissant un fonctionnement stable et à grande vitesse dans des environnements exigeants.

Afin de produire des performances constantes, Monport intègre un système intelligent de régulation de la température des refroidisseurs d'eau, pour des conditions de fonctionnement optimales, même en cas de chaleur ou de froid extrêmes. Le système est également compatible avec le logiciel LightBurn et comprend un logiciel de gravure gratuit permettant de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la facilité d'utilisation.

La prise en charge d'accessoires rotatifs, de purificateurs de fumée et de housses de protection offre une polyvalence supplémentaire, permettant ainsi aux utilisateurs d'étendre les applications à différents scénarios de gravure et à divers besoins de production.

Alors que les industries européennes continuent de s'orienter vers des solutions de marquage plus propres et plus efficaces, la technologie laser UV s'impose comme le choix privilégié des entreprises à la recherche de précision, de rapidité et d'une large compatibilité avec les matériaux.

La graveuse laser GM UV de Monport reflète cette évolution en proposant une solution moderne de machine laser conçue pour répondre aux exigences en constante évolution de la production industrielle et créative.

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