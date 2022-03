La technologie IA ThetaRay pour surveiller les paiements transfrontaliers Knox Wire

Une solution AML SaaS pour soutenir la croissance de l'activité mondiale d'Apollo Fintech tout en la protégeant contre les délits de blanchiment d'argent connus et inconnus

NEW YORK, TEL AVIV, Israël et PRETORIA, Afrique du Sud, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- Apollo Fintech, basée en Afrique du Sud, a annoncé aujourd'hui que ThetaRay, fournisseur de technologie de surveillance alimentée par l'IA pour protéger les banques et les fintechs contre les crimes financiers, surveillera les paiements transfrontaliers mondiaux sur son service Knox Wire récemment lancé.

Knox Wire est un système de communication interbancaire innovant qui permet à 30 000 institutions financières d'offrir à leurs clients des paiements transfrontaliers quasi instantanés dans plus de 200 pays et dans 150 devises, tout en réduisant les coûts de transaction. Créé en janvier 2022, Knox Wire est déjà le troisième plus grand réseau mondial pour les paiements transfrontaliers.

« Apollo Fintech a pour mission de dépasser les capacités les plus élevées du secteur et d'offrir les produits les plus sûrs, les plus rapides et les plus riches en fonctionnalités possibles », a déclaré Stephen McCullah, PDG d'Apollo Fintech. « Knox Wire a été construit pour établir une nouvelle norme mondiale en matière de taille de réseau et de vitesse de règlement. La solution ThetaRay permettra à Apollo Fintech d'étendre son réseau d'institutions financières partenaires en s'appuyant sur une solution de lutte contre le blanchiment d'argent et de dépistage de premier ordre. »

Grâce à la surveillance et au filtrage des transactions SaaS SONAR de ThetaRay, Apollo Fintech pourra développer ses activités en toute sécurité tout en s'assurant qu'elles ne facilitent pas les crimes financiers, tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. SONAR est la solution de prévention de la criminalité financière la plus avancée du secteur des paiements transfrontaliers.

« Nous sommes ravis de lancer ce partenariat et de fournir à Apollo un moteur de croissance pour de nouvelles activités », a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « Avec la surveillance avancée des transactions par l'IA de ThetaRay, Apollo peut accélérer un nouveau niveau de confiance dans le système financier mondial. L'IA de ThetaRay rend l'ensemble du processus de surveillance des transactions beaucoup plus efficace et accroît la satisfaction des clients, tout en garantissant la sûreté et la sécurité. »

L'ère de la COVID a provoqué une explosion du volume des paiements transfrontaliers, un marché évalué à quelque 35 000 milliards de dollars aujourd'hui et qui devrait dépasser 42 700 milliards de dollars en 2026.1 Ce marché est une cible de choix pour les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent, le vol et la fraude.

La solution ThetaRay pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) analyse les données des clients/payeurs/bénéficiaires et les indicateurs de risque pour détecter les anomalies indiquant une activité de blanchiment d'argent à travers des chemins de transaction complexes et transfrontaliers, y compris l'utilisation de personnes et de sociétés fictives. Les identités de pseudo-clients créent des procurations de clients pour isoler l'activité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire (non-client) à haut risque afin d'identifier des schémas de risque complexes. La solution examine également les transactions pour les activités financières des personnes qui ont été inscrites sur des listes de sanctions.

SONAR s'appuie sur une forme avancée d'IA, « l'intuition de l'intelligence artificielle », pour prendre de meilleures décisions. Cela permet de découvrir rapidement les menaces connues et inconnues de blanchiment d'argent, avec un taux de détection de 95 % et une réduction de 99 % des faux positifs par rapport aux solutions fondées sur des règles.

La solution peut être intégrée rapidement et facilement, avec un minimum d'adaptation nécessaire.

1 Juniper Research: Valeurs des transactions de paiement transfrontalières B2B, août 2021

À propos de ThetaRay :

La solution de surveillance des transactions SONAR de ThetaRay optimisée par l'intelligence artificielle et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales grâce à des paiements transfrontaliers sûrs et fiables. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de conformité et augmente la couverture des risques. La technologie de ThetaRay constitue la seule offre SaaS qui analysent le trafic SWIFT, les indicateurs de risque et les données client/payeur/bénéficiaire afin de détecter les anomalies indiquant une activité de blanchiment d'argent sur les trajets de transaction transfrontaliers complexes dans une plate-forme unifiée unique. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes très hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de faux positifs et de taux de détection élevés inégalés de ThetaRay.

SOURCE ThetaRay