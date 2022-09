La Texas Economic Development Corporation dirigera une mission internationale en Europe

La délégation comprendra la première dame du Texas, le secrétaire d'État et des responsables du développement économique de tout l'État

AUSTIN, Texas, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La Texas Economic Development Corporation (TxEDC), le côté privé d'un partenariat public-privé avec le Bureau du développement économique et du tourisme du Texas du gouverneur Greg Abbott, a annoncé aujourd'hui qu'elle mènera une délégation en Europe du 26 au 29 septembre pour rencontrer des chefs d'entreprise et organiser des événements pour mettre en évidence le Texas comme le meilleur État des États-Unis pour faire des affaires.

La délégation, qui se rendra à Londres, à Paris et dans la région de Francfort, comprendra la Première dame de l'État du Texas, Cecilia Abbott, le secrétaire d'État du Texas, John Scott, le président-directeur général de la Texas Economic Development Corporation, Robert Allen, et la directrice exécutive du bureau du gouverneur pour le développement économique et le tourisme du Texas, Adriana Cruz, ainsi qu'une douzaine d'autres responsables du développement économique de tout le Texas.

« Le Texas est une plaque tournante internationale dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, et nous sommes impatients de renforcer nos relations commerciales en Europe et d'en développer de nouvelles », a déclaré Robert Allen, président et PDG de la Texas Economic Development Corporation. « Grâce à une création d'emplois record, à notre solide réserve de main-d'œuvre et à nos universités de recherche de premier plan, le Texas joue un rôle hors du commun dans l'économie mondiale, et nous partagerons cette histoire et bien plus encore lors de notre prochaine mission. »

« La marque Texas est forte dans le monde entier. Après avoir rencontré les dirigeants de plus de 50 pays étrangers, je peux vous dire que chacun d'entre eux est très désireux de faire des affaires dans et avec l'État du Texas », a déclaré le secrétaire John Scott. « Je suis honoré de me joindre à la première dame Cecilia Abbott, à Robert, à Adriana et à la fantastique délégation d'organisations locales de développement économique pour la mission de cette semaine. J'ai hâte d'identifier de nouvelles opportunités pour les entreprises de classe mondiale d'étendre leur empreinte au Texas et de contribuer à apporter une prospérité encore plus grande aux communautés de notre État. »

« Le Texas est vraiment le meilleur État pour les affaires, et je suis ravie de pouvoir me joindre à cette délégation de partenaires de l'État et des collectivités locales pour promouvoir le Texas comme une destination d'affaires de premier ordre auprès des chefs d'entreprise du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne », a déclaré Adriana Cruz, directrice exécutive de développement économique et du tourisme du Texas, au sein du bureau du gouverneur. « J'ai hâte de continuer à développer les liens économiques et culturels solides entre le Texas et trois de nos principaux marchés internationaux. »

Outre la première dame du Texas, le secrétaire d'État du Texas et le directeur exécutif de l'Office du développement économique et du tourisme du Texas, les organisations de développement économique suivantes, issues de tout l'État, se joindront également à la mission internationale :

La Texas Economic Development Corporation (TxEDC) est une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3), financée et gérée de manière indépendante, qui se consacre au développement économique, au recrutement d'entreprises et à la création d'emplois dans l'État du Texas. Le partenariat public-privé de la TxEDC et du Bureau du développement économique et du tourisme du Texas, qui fait partie du bureau du gouverneur, fait connaître le Texas en tant que destination commerciale de premier choix afin que les décideurs d'entreprise et les consultants en sélection de sites sachent qu'ils peuvent faire de grandes choses au Texas. Pour plus d'informations sur la TxEDC, consultez le site www.GoBigInTexas.com .

