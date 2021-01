LA TOUTE NOUVELLE COLLECTION PXG 2021 0211 offre des performances fantastiques à un prix renversant

« Cela a toujours été la mission de PXG de développer le meilleur équipement de golf du monde, et la collection PXG 2021 0211 ne fait pas exception », a déclaré Bob Parsons , fondateur et PDG de PXG. « Les 0211 sont un choix facile pour les joueurs qui veulent simplement un bel ensemble de clubs qui offrent des performances incroyables à un prix que vous n'attendriez pas – et certainement pas de nous. »

Depuis le déploiement de ses clubs d'origine il y a six ans, PXG a augmenté son empreinte mondiale pour servir les golfeurs aisés dans plus de 50 pays et a acquis une certaine notoriété par sa remise en cause des idées reçues, par son abandon des cycles de lancement de produits, sa proposition d'une technologie révolutionnaire, et la construction d'un modèle de distribution avec vente directe aux consommateurs.

La collection PXG 2021 0211 s'appuie sur de nombreuses technologies de pointe de PXG, notamment son système DualCOR breveté, sa structure en TPE, en « nid d'abeille », la face ultrafine de ses clubs et le pondération réglable. Dans ses bois métalliques, la collection introduit également une géométrie de semelle avec rails et de nouvelles formes de tête innovantes afin de favoriser un équilibre idéal entre la distance et la tolérance.

Les fers PXG 2021 0211 , fabriqués en acier inoxydable 431, sont dotés d'un système de réglage progressif pour la distance et la précision.

Les drivers PXG 2021 0211 , dotés d'un corps Ti811 et d'un matériau Ti412 pour la face du club, bénéficient d'une conception de tête incroyablement polyvalente qui favorise la confiance sur le tee, et offre des vitesses de balle plus rapides et une résistance exceptionnellement élevée.

Les bois de parcours PXG 2021 0211 introduisent un profil plus large à l'adresse et une nouvelle conception de face arrondie. La forme arrondie de la face offre un relief sur les côtés du talon et des orteils pour soutenir un contact plus uniforme.

Les hybrides PXG 2021 0211 combinent un profil de tête inspirant la confiance à l'adresse avec une conception de face carrée pour une vitesse et une précision de balle exceptionnelles, même sur les coups non centrés.

Pour plus d'informations, visitez le site PXG.com.

À PROPOS DE PARSONS XTREME GOLF

PXG produit certains des meilleurs clubs de golf au monde. PXG propose une gamme complète de clubs pour droitiers et gauchers, y compris des drivers, des bois de parcours, des hybrides, des fers, des wedges et des putters, ainsi que des tenues haute performance, influencées par la mode.

Contact médias :

Leela Brennan

[email protected]

+1 480 387 5591

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1397214/PXG_2021_0211_Collection.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/893144/Parsons_Xtreme_Golf_Logo.jpg

Liens connexes

www.pxg.com



SOURCE Parsons Xtreme Golf