La typographie, ça Marque ! Nouvelle étude révèle comment les polices de caractères nous affectent selon notre lieu de vie

Les recherches neuroscientifiques de Monotype montrent que différents styles de polices évoquent des réponses émotionnelles variées, en fonction du pays

L'étude offre de nouvelles perspectives sur les différences de type et de réponse émotionnelle dans huit pays — Australie, France , Allemagne, Japon, Portugal , Espagne, Royaume-Uni et États-Unis

, Allemagne, Japon, , Espagne, Royaume-Uni et États-Unis Les résultats, partagés dans un nouveau rapport, « "Typography Matters: How to Leverage Neuroscience to Build a Memorable Brand,"» ("La Typographie Compte or La typographie, ça Marque ! Exploiter les neurosciences pour créer une marque inoubliable"), constituent une lecture essentielle pour les marques, les créatifs et les organisations développant des campagnes d'information publique

WOBURN, Mass., 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Monotype , un leader mondial de la typographie et de la technologie, a publié de nouvelles recherches révélant que la réponse émotionnelle aux différentes polices varie considérablement d'un pays à l'autre. Cette étude inédite et continue a été menée en collaboration avec l'entreprise de neurosciences appliquées, Neurons. Les résultats révèlent l'impact émotionnel des polices et les nuances culturelles dans les réponses à travers huit pays différents : Australie, France, Allemagne, Japon, Portugal, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis.

Dans le test de trois polices distinctes, les chercheurs ont découvert que, bien que le choix de la police joue un rôle crucial dans l'élicitation des réponses émotionnelles, la préférence pour, et l'impact des polices varient considérablement selon les contextes culturels et les emplacements géographiques. "Les différences dans les résultats au Royaume-Uni et en France nous montrent à quel point deux cultures géographiquement proches peuvent avoir des réactions variées à la typographie et au langage", a remarqué Damien Collot, Directeur de la Création Typographique chez Monotype en France. "Pour les marques créant des campagnes publicitaires et les organisations menant des campagnes d'information publique, avoir une compréhension basée sur la recherche de la manière dont les réponses au choix des polices varient à travers différentes régions et langues est une clé pour potentiellement débloquer un engagement plus profond et plus significatif avec les audiences."

Là où l'art rencontre la science

Depuis 2021, Monotype étudie le pouvoir caché des polices de caractères à façonner nos réponses émotionnelles, et les manières dont elles véhiculent l'émotion, impactent les perceptions et influencent les identités de marque. Les dernières découvertes offrent de nouvelles orientations aux marketeurs sur la façon d'adapter leurs stratégies et les exécutions créatives pour différentes régions, en tenant compte des différences culturelles et linguistiques.

Principales conclusions de l'étude dans son ensemble:

Serifs Dynamiques : Les polices de caractères avec empattement, comme Cotford, véhiculent l'honnêteté et la qualité. Les associations culturelles avec les empattements en font un choix convaincant pour les marques cherchant à évoquer ces émotions.

Sans Serifs Humanistes : Des polices comme FS Jack peuvent suggérer l'innovation et la distinction. Le design de FS Jack, avec ses racines dans la calligraphie, suscite souvent des réponses émotionnelles liées à la proéminence et à l'innovation.

Sans Serifs Géométriques : Des polices comme Gilroy Bold sont associées à l'honnêteté et à la clarté. Gilroy est efficace pour véhiculer ces attributs, surtout pour des messages plus longs.

sont associées à l'honnêteté et à la clarté. Gilroy est efficace pour véhiculer ces attributs, surtout pour des messages plus longs. La taille de la police, la couleur et l'espacement influencent également la manière dont la police est perçue et ressentie.

Considérations culturelles

Le rapport révèle que les choix typographiques et les réponses émotionnelles varient selon les différentes langues et cultures. Bien que les concepteurs et les créatifs aient souvent un sixième sens pour percevoir la réponse émotionnelle que différents caractères peuvent véhiculer, ce sens est souvent limité par leurs propres expériences culturelles et linguistiques. Ce rapport souligne l'importance de prendre en compte les recherches sur les différences régionales dans les réponses à la typographie lors du choix des polices pour les campagnes internationales.

Principales découvertes par pays :

Les préférences pour les polices de caractères et les associations émotionnelles varient considérablement selon la langue et la famille de langues. Cela offre des perspectives précieuses pour les spécialistes du marketing, les créatifs et les organismes publics.

Les répondants dans les pays anglophones comme l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont montré une préférence pour des polices de caractères avec des caractéristiques distinctives.

La France , le Portugal et l'Espagne, régions avec une riche histoire de l'imprimerie et ayant connu la rapide propagation des caractères mobiles, ont montré une préférence significative pour le style serif classique et expressif de Cotford.

, le et l'Espagne, régions avec une riche histoire de l'imprimerie et ayant connu la rapide propagation des caractères mobiles, ont montré une préférence significative pour le style serif classique et expressif de Cotford. Alors que la police sans serif FS Jack Regular a obtenu les meilleurs résultats pour transmettre la confiance dans les sept autres pays étudiés, Cotford a été la meilleure pour la confiance en Allemagne.

Les polices gothiques, à faible contraste, humanistes sont extrêmement efficaces pour véhiculer l'innovation au Japon.

Les polices à fort contraste préservant une sensation de pinceau traditionnel ont été considérées comme dignes de confiance dans le design japonais.

Cette nouvelle recherche de Monotype sur la perception culturelle des polices encourage les décideurs à penser au-delà de la couleur et des logos et à considérer le pouvoir émotionnel de la typographie comme un outil crucial dans la création de messages et de campagnes mémorables, engageants et percutants.

"Tout le monde apporte son histoire et ses perceptions personnelles à une police de caractères", note Phil Garnham, directeur de création exécutif chez Monotype. "Mais ce qui est fascinant dans notre recherche, c'est qu'elle révèle que ces perceptions sont, du moins en partie, influencées par l'endroit où nous vivons et l'histoire de notre culture et de notre langue. Notre recherche n'est pas exhaustive (à ce jour, nous avons étudié huit pays à travers le monde) et à mesure que nous continuons à élargir et diversifier notre programme de recherche avec Neurons, nous nous attendons à découvrir davantage d'informations sur l'interaction complexe, nuancée et infiniment fascinante entre la typographie et l'émotion."

Toutes les données du rapport ont été collectées par Monotype et Neurons au moyen d'une série d'enquêtes et d'études comprenant 1 957 participants. Dans les pays utilisant des polices latines, trois polices contrastées ont été testées, notamment FS Jack, Gilroy et Cotford. Au Japon, les polices testées comprennent DNP Shuei Mincho, Shorai Sans et Tazugane Gothic. L'enquête a englobé trois types de stimuli, y compris des mots seuls, des phrases utilisant ces mots et des phrases incorporant une marque fictive. Les répondants ont évalué ces combinaisons, en considérant une gamme de métriques émotionnelles, y compris la sincérité, la mémorabilité, la fiabilité et la confiance.

Pour en savoir plus sur l'influence profonde de la typographie sur le succès d'une marque, accéder au rapport complet et explorer nos études de cas, visitez Typography Matters .

À propos de Monotype

Monotype crée des marques qui comptent grâce à la typographie, la technologie et l'expertise. L'entreprise collabore avec les principales fonderies pour offrir l'inventaire le plus large de polices de caractères de haute qualité dans le monde. Pour plus d'informations, visitez www.monotype.com .

Suivez Monotype sur X , Instagram et LinkedIn .

Monotype est une marque déposée de Monotype Imaging Inc. enregistrée auprès de l'Office américain des brevets et des marques de commerce et peut être enregistrée dans certaines autres juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

©2022 Monotype Imaging Holdings Inc. Tous droits réservés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2299885/tmp_98e19a89_5c01_49b1_9a30_a252687d8206.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1741762/Monotype__Logo.jpg