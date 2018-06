La version OnBase 18 de Hyland propose de meilleures expériences client et renforce la sécurité

Cette nouvelle version permet d'intégrer plus de 3 100 améliorations suggérées par nos clients à la plateforme OnBase à faible niveau de codage, une plateforme qui propose des fonctionnalités de gestion de contenu, de cas, de processus métier et d'enregistrements, ainsi que des fonctions de capture dans le cloud ou sur site. Elle introduit également de nouveaux produits et intégrations ; de nouvelles fonctionnalités de formulaire ; des fonctionnalités de sécurité étendue ; de nouveaux outils d'administration pour le test, l'importation et l'exportation ; ainsi que des mises à jour en termes de performances et de compatibilité.

« OnBase 18 incarne parfaitement la volonté de Hyland d'aider nos clients à concevoir des solutions innovantes parfaitement adaptées pour l'avenir », déclare Bill Priemer, Président et PDG de Hyland. « Cette plateforme fait écho au changement qui s'opère actuellement dans notre secteur et qui pousse de plus en plus les clients à rechercher des services plus intuitifs, davantage centrés sur les utilisateurs et capables de simplifier l'utilisation du contenu par l'ensemble des parties, à savoir les utilisateurs, les systèmes et les applications. Nous avons écouté attentivement nos clients et étudié tous les aspects du produit de façon à pouvoir proposer des améliorations significatives dont chacun des secteurs dans lesquels nous intervenons va pouvoir bénéficier. »

Avec les fonctionnalités que nous avons ajoutées ou améliorées dans OnBase 18, les organisations peuvent :

Proposer de puissantes expériences utilisateur et les personnaliser davantage : un nouvel afficheur combiné personnalise la présentation du contenu et des données au sein d'une vue optimisée et consolidée, ce qui permet de personnaliser les expériences pour une grande variété de rôles utilisateur. Cette nouvelle interface agrégée prend en charge les utilisateurs intensifs de OnBase tandis que les améliorations apportées à plusieurs intégrations clés optimisent les expériences des utilisateurs qui accèdent surtout à OnBase à partir d'autres applications.

Renforcer la mobilité des collaborateurs : parmi les améliorations mobiles figurent la mise à disposition d'applications de gestion des cas personnalisées sur les appareils mobiles et la création d'intégrations plus étroites avec les applications métier mobiles les plus courantes. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de signer des documents à partir de leurs appareils mobiles et d'utiliser la fonctionnalité Touch ID sur iOS pour un accès simple et sécurisé aux solutions OnBase.

Renforcer la sécurité et améliorer les performances : les améliorations apportées à la sécurité veillent à garantir un accès approprié aux informations tout au long de leur cycle de vie, ainsi qu'à simplifier la façon dont les utilisateurs autorisés accèdent au système en proposant la fonctionnalité Touch ID sur iOS et le recours à des fournisseurs d'identité pour l'authentification. Comme lors de chaque nouvelle version, OnBase 18 apporte des améliorations à la plateforme dans son ensemble, qu'il s'agisse de composants d'interface plus réactifs ou d'optimisation de son architecture.

Équiper les administrateurs d'outils avancés : une suite d'outils simplifie les tâches d'administration et permet de déployer plus facilement des solutions à l'échelle de l'entreprise. Il peut s'agir, par exemple, de nouveaux outils capables de créer plus facilement des systèmes de test et de migrer les solutions de l'environnement de test à l'environnement de production. Un nouvel outil de mise à jour des serveurs permet aux organisations de mettre à jour leurs serveurs Web OnBase de façon à pouvoir bénéficier du service d'assistance pour la toute dernière version de leur navigateur, de correctifs de sécurité et d'améliorations mineures en quelques minutes seulement.

« Chaque nouvelle version combine l'expertise de Hyland dans le secteur avec notre vision innovante du futur : proposer un puissant portefeuille de produits permettant de renforcer la croissance et l'efficacité de nos clients », précise Brenda Kirk, Vice-présidente exécutive et Responsable des produits et des stratégies. « Nous continuons à investir massivement dans la recherche et le développement en misant sur des scénarios à long terme qui, selon nous, transformeront la façon dont les organisations répondront aux besoins de leurs clients et atteindront leurs objectifs. Avec cette version, nous avons apporté des améliorations à la plateforme qui nous permettent de combiner les services de contenu de OnBase avec certains produits exceptionnels de notre portefeuille étendu, comme Brainware et Enterprise Search ainsi que notre offre de solutions de gestion des médias interactifs. »

Pour en savoir plus sur OnBase 18 et découvrir pourquoi plus de 19 000 organisations d'envergure internationale font confiance à OnBase pour gérer leurs contenus, leurs processus et leurs cas sur site ou dans le cloud de Hyland, consultez le site OnBase.com.

À propos de OnBase

OnBase est une plateforme d'informations d'entreprise unique pour la gestion du contenu, des processus et des cas déployée sur site ou dans le cloud de Hyland. Combinant au sein d'une plateforme unique la gestion de contenu d'entreprise (ECM), la gestion des cas, des processus métier et des archives, ainsi que des fonctionnalités de capture, OnBase révolutionne les processus des entreprises du monde entier en leur permettant de gagner en agilité et en efficacité. La solution de partage de fichiers dans le cloud pour la plateforme OnBase est disponible dans notre offre complémentaire, ShareBase de Hyland. Pour découvrir comment plus de 19 000 organisations dématérialisent leurs processus pour révolutionner leurs opérations métier, consultez notre site OnBase.com/fr-FR .

Hyland est un fournisseur leader de solutions logicielles de gestion de contenu, de processus et de cas, et travaille avec de nombreuses organisations dans le monde entier. Depuis plus de 25 ans, Hyland a déjà permis à plus de 19 000 organisations de numériser leur environnement de travail et de transformer fondamentalement leurs opérations. Nommée dans le classement Fortune des entreprises où il fait bon travailler (Best Companies to Work For®) depuis 2014, Hyland est réputée à la fois pour son excellent environnement de travail et son image de partenaire commercial idéal. Pour plus d'informations, visitez le site Web OnBase.com/fr-FR.

