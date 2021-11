La Villa le Voile, propriété patrimoniale rénovée, sera dévoilée en 2022

La villa de 1 500 mètres carrés a été construite entre 1927 et 1930 sur un terrain de 3 000 mètres carrés. Avec la vision de réhabiliter le bâtiment à son ancienne gloire, la villa a été acquise en 2015 par Minerva Corporation, investissant plus de 20 millions de dollars US dans sa restauration. Les spécialistes Palazzo Spinelli Institute for Art and Restoration (Italie) et Stonewest (Royaume-Uni), dont les travaux respectifs portent sur des domaines, des cathédrales et d'autres institutions historiques et culturelles, ont été désignés pour entreprendre une restauration complète de la propriété.

Le nom de Villa le Voile s'inspire du voile (en français pour « veil »), qui symbolise son long voyage d'études et de restauration de sept ans – ainsi que les nombreuses couches d'histoire dévoilées au cours de ce processus. Composée d'une villa principale, d'un espace polyvalent pour les expositions et les événements pop-up, et d'un espace paysager extérieur, la villa abritera trois destinations de restauration ponctuées par l'esprit artistique, la sensibilité culturelle et la promotion du patrimoine.

Un lieu d'inspiration, de communauté et d'exploration culturelle, la Villa le Voile offrira un lieu d'échange et de compréhension du Vietnam par le biais d'expositions, d'ateliers et d'autres programmes tout au long de l'année.

À propos de Villa le Voile

La Villa le Voile deviendra la première destination gastronomique, patrimoniale et culturelle de Ho Chi Minh. Caractérisée par un mélange éclectique mais harmonieux d'éléments d'architecture et de design français, chinois et vietnamiens, la Villa le Voile incarne l'histoire et la culture uniques de Saigon. La Villa, qui ouvrira ses portes au public au quatrième trimestre 2022, abritera trois concepts de restauration distincts qui rehausseront la perception de la cuisine vietnamienne, ainsi que des expositions temporaires, des événements pop-up et une solide programmation culturelle tout au long de l'année. Suivez Villa le Voile sur Instagram et Facebook : @villalevoile. www.villalevoile.com

