La ville chinoise de Xinghua enrichit l'offre touristique sur le thème du mode de vie rural

L'agrosystème Duotian de Xinghua, une merveille unique au monde pour sa méthode originale d'usage de l'eau dans les terres de basse altitude et son splendide paysage de champs surélevés, a été reconnu par la FAO comme l'un des Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial. Profitant de la vaste mer de fleurs de l'agrosystème, Xinghua a lancé une initiative appelant à renforcer les échanges internationaux et la coopération économique avec les champs de lavande de Provence, les cerisiers en fleurs de Tokyo et les champs de tulipes des Pays-Bas, pour obtenir des résultats mutuellement bénéfiques sur le plan économique en développant à travers le monde des destinations reconnues pour leurs fleurs.

Des représentants d'organisations de tourisme françaises, néerlandaises et japonaises actifs en Chine ont exprimé leur soutien à l'initiative et leur intention de prendre part à cette collaboration. Les prestataires de services touristiques chinois, dont Tongcheng Tourism, Ctrip, Tuniu et Lvmama, ont déclaré qu'ils engageront des ressources et activeront des canaux pour promouvoir le développement d'une « grappe industrielle » centrée sur les champs de fleurs et les circuits connexes.

L'intégration de la culture et du tourisme s'appuie sur un important patrimoine culturel. Xinghua abrite 92 sites historiques et culturels, parmi lesquels trois sont des sites essentiels à l'échelon national, 12 à l'échelon provincial et 77 à l'échelon du comté. La ville compte également 124 projets ayant un rapport direct avec la conservation du patrimoine culturel immatériel, dont le haozi de Maoshan (chanson folklorique interprétée avec des mouvements synchronisés), les courses de bateaux Moashan et les embarcation en bois de la ville de Zhuhong. Xinghua a également vu naître de nombreuses personnalités chinoises au fil des siècles, dont l'écrivain du XIVe siècle Shi Nai'an, le peintre du XVIIIe siècle Zheng Banqiao, le savant du XIXe siècle de la dynastie Qing, Liu Xizai, le romancier Bi Feiyu, l'architecte en chef du pont de Hong Kong-Zhuhai-Macao Lin Ming et l'hématologue principal et professeur titulaire de l'École de médecine de l'Université Jiao-tong de Shanghai Wang Zhenyi.

Li Weiguo, le Secrétaire du parti de Xinghua, a déclaré lors de son exposé sur les caractéristiques uniques de Xinghua : « Xinghua est une ville disposant d'abondantes ressources en eau. Servant d'exemple de protection écologique à l'échelon du pays, la ville s'affirme comme un modèle de développement écologique et culturel. Xinghua est connue dans toute la Chine pour ses 'mers de fleurs' et ses magnifiques paysages naturels. La ville jouit d'un immense héritage culturel et d'un cadre pédagogique favorable. La position forte de la ville en matière de protection de l'environnement et son patrimoine riche et diversifié assureront au secteur du tourisme un avenir radieux. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1014208/Xinghua_Duotian_Agrosystem.jpg

SOURCE Culture, Sports, Radio, Television and Tourism Bureau of Xinghua Taizhou