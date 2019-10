Het Chinese Xinghua stimuleert ontwikkeling van toeristisch aanbod met landelijk leven als thema

Het Xinghua Duotian Agrosysteem, een kenmerkend wonder van wereldniveau vanwege de unieke methode van grond- en watergebruik in laag liggend land en haar prachtige verhoogde veldlandschap, is erkend als een van de Belangrijke Landbouw Erfgoed-systemen ter wereld door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Xinghua profiteert van de enorme bloemenzee die deel uitmaakt van het Xinghua Duotian Agrosysteem, door een initiatief te lanceren dat oproept tot betere internationale uitwisseling en economische samenwerking met de lavendelvelden in de Franse Provence, de kersenbloesems van Tokio en de Nederlandse tulpenvelden. Doel is het bereiken van financiële win-winresultaten gebaseerd op de verdere ontwikkeling van bestemmingen over de hele wereld die beroemd zijn om hun bloemenpracht.

Vertegenwoordigers van in China opererende Franse, Duitse, Nederlandse en Japanse toerismeorganisaties spraken hun steun uit voor het initiatief en zijn voornemens zich aan te sluiten bij de samenwerking. Chinese toeristische dienstverleners, waaronder Tongcheng Tourism, Ctrip, Tuniu en Lvmama, hebben toegezegd dat zij hun middelen en kanalen zullen bijdragen om de ontwikkeling mogelijk te maken van een "sectorcluster" gebaseerd op de bloemenvelden en de daarmee gerelateerde tours.

De integratie van cultuur en toerisme is gebaseerd op een diepgaand cultureel erfgoed. Xinghua huist 92 historische en culturele locaties, waaronder 3 sleutellocaties op staatsniveau, 12 op provincieniveau en 77 op districtsniveau. De stad beschikt ook over 124 projecten die direct te maken hebben met de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, waaronder de Maoshan haozi (een soort volkslied, uitgevoerd op gesynchroniseerde bewegingen), Moashan bootraces en de houten boten van de Zhuhong Stad. Xinghua is ook de geboorteplaats van veel Chinese grootheden door de eeuwen heen, waaronder de 14de-eeuwse schrijver Shi Nai'an, de 18de-eeuwse schilder Zheng Banqiao, de 19de-eeuwse wetenschapper en functionaris van de Qing Dynasty Liu Xizai, schrijver Bi Feiyu, hoofdarchitect van de Hong Kong-Zhuhai-Macao-brug Lin Ming en de toonaangevende hematoloog en vaste professor van de Medical School van Shanghai Jiao Tong University Wang Zhenyi.

De partijsecretaris van Xinghua Li Weiguo vertelde tijdens zijn presentatie over de unieke kenmerken van Xinghua: "Xinghua is een stad die zich kenmerkt door overvloedige waterbronnen. Als model voor de ecologische bescherming op nationaal niveau, wordt de stad een landelijk voorbeeld voor ecologische en culturele ontwikkeling. Xinghua is in heel China beroemd om haar bloemenzeeën en prachtige natuurlandschappen. De stad kan pronken met een diepgaand cultureel erfgoed en een positieve onderwijsomgeving. Haar sterke positie op het gebied van natuurbescherming in combinatie met dat rijke erfgoed maakt de weg vrij voor de voorspoedige ontwikkeling van de toeristische sector in de stad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1014208/Xinghua_Duotian_Agrosystem.jpg

