LA VILLE D'ALULA ACCUEILLERA LA RÉUNION INAUGURALE DES MEILLEURS VILLAGES TOURISTIQUES ORGANISÉE PAR L'OMT

La vieille ville historique d'AlUla figurait parmi les villages inclus par l'OMT sur sa liste des Meilleurs villages touristiques de 2022

Des délégués du monde entier partageront leurs idées pour un tourisme rural durable et innovant

ALULA, Arabie Saoudite, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- AlUla, l'ancien carrefour des civilisations du nord-ouest de l'Arabie, actuellement en train de devenir une destination mondiale pour le patrimoine culturel et naturel, sera l'emplacement de la toute première réunion en présentiel des représentants des Meilleurs villages touristiques de l'OMT.

AlUla Cultural Oasis AlUla Old Town District

Les villages concernés, y compris le quartier de la vieille ville d'AlUla, ont été reconnus en décembre dans le cadre de l'initiative des Meilleurs villages touristiques (BTV, pour « Best Tourism Villages ») de l'OMT qui « reconnaît les villages constituant un exemple remarquable de destination pour le tourisme rural, avec des atouts culturels et naturels accrédités qui préservent et promeuvent les valeurs et les produits ruraux et communautaires ainsi que l'innovation et la durabilité dans tous ses aspects – économiques, sociaux et environnementaux. »

L'OMT a organisé la première édition de la cérémonie de remise des prix des Meilleurs villages touristiques ainsi que la réunion du réseau BTV à AlUla les 12 et 13 mars. Cet évènement servira de forum de partage des connaissances sur des sujets tels que les pratiques à privilégier, l'autonomisation des communautés et les partenariats entre le public et le privé. Il permettra également d'examiner les activités du programme en 2022 et le plan de travail pour 2023.

Des délégués en provenance de la Suisse jusqu'au Vietnam se réuniront au Maraya d'AlUla, lieu polyvalent qui détient le record Guinness du plus grand bâtiment en miroir du monde, avec des miroirs couvrant toute sa surface de 9 740 m². Le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, devrait être présent.

Le programme BTV s'aligne sur la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise à tripler la part du tourisme dans l'économie nationale pour l'amener à 10 %. En 2019, l'Arabie saoudite a introduit les eVisas pour les citoyens de 49 pays, et en février dernier, le Royaume a introduit un visa de transit d'une durée maximale de 96 heures.

Pour la Commission Royale pour AlUla (RCU), ce rassemblement affirme l'héritage d'AlUla en tant que carrefour culturel. Lieu de collaboration et d'échanges culturels depuis des millénaires, il existe une synergie naturelle entre cette destination et le programme BTV de l'OMT. L'inclusion d'AlUla dans la liste 2022 est une reconnaissance de la régénération méticuleuse, du rajeunissement culturel et du réaménagement des destinations patrimoniales organisés par la RCU. La RCU est honorée non seulement par l'inclusion d'AlUla parmi les BTV, mais aussi par sa sélection en tant qu'hôte de ce rassemblement mondial inaugural pour les BTV.

Son Excellence Ahmed Al Khateeb, ministre du tourisme du Royaume d'Arabie saoudite, a déclaré : « Le ministère est fier de s'associer à l'OMT pour organiser la cérémonie de remise des prix des Meilleurs villages touristiques 2022 et organiser conjointement la première réunion du réseau BTV dans la destination historique d'AlUla, l'un des villages reconnus dans le monde entier pour son approche innovante de la transformation du secteur touristique. »

M. Pololikashvili, le secrétaire général de l'OMT, s'est aussi exprimé sur le sujet : « Pour les collectivités rurales du monde entier, le tourisme peut changer la donne en créant des emplois, en soutenant les entreprises locales et en perpétuant les traditions. Les Meilleurs villages touristiques de l'OMT illustrent la capacité de ce secteur à stimuler la diversification économique et à créer des opportunités pour tous en dehors des grandes villes. »

L'ingénieur Amr AlMadani, PDG de la RCU, a expliqué : « Ce rassemblement des meilleurs villages touristiques du monde sert plusieurs objectifs pour la RCU : il nous permet de partager nos connaissances avec des destinations s'alignant sur notre engagement envers la régénération durable, et il met en valeur Maraya comme un lieu privilégié pour tenir des conférences. Il offre également à nos clients la possibilité de visiter AlUla, y compris le site remarquable de Hegra, le premier site d'Arabie Saoudite à être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. »

La liste complète des Meilleurs villages touristiques 2022 peut être consultée ici : www.unwto.org/news/best-tourism-villages-of-2022-named-by-unwto

Suivez l'événement en direct ici : https://youtube.com/live/32ecVh7kzkE

Notes à l'intention des rédacteurs :

Il s'agit d'« AlUla » et non d'« Al-Ula »

À propos de la Commission Royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique, qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler, et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030949/AlUla_Cultural_Oasis.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030953/AlUla_Old_Town_District.jpg

SOURCE Royal Commission for AlUla