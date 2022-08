La ville de Jingxi établit un centre d'expérience du commerce électronique transfrontalier pour créer un nouveau modèle de commerce frontalier

NANNING, Chine, 12 août 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, le centre d'expérience du commerce électronique transfrontalier de Jingxi et le centre de service public du commerce électronique de Jingxi à Baise, dans la région autonome de Guangxi Zhuang, a été inauguré. Ce nouveau modèle de commerce électronique transfrontalier permettra de réduire les coûts d'exploitation et de gestion des entreprises de commerce transfrontalier, d'améliorer le niveau de simplification du commerce transfrontalier et également d'aider les produits agricoles caractéristiques de Jingxi à « se mondialiser, à étendre ses marchés et à être vendus dans le monde entier ».

Customers are experiencing the "Online Purchasing" in Jingxi Cross-border E-commerce Experience Center Customers are purchasing goods at Jingxi Cross-border E-commerce Experience Center.

Deng Peibin, président de Guangxi Jingxi Ruitai Food Co., Ltd, a déclaré que la société vendait principalement l'aubépine à gros fruits de Jingxi et d'autres produits agricoles caractéristiques par le biais de canaux traditionnels dans le passé. Désormais, grâce à la plateforme de commerce électronique transfrontalier de Jingxi, davantage de produits peuvent être vendus dans le monde entier. Selon les données du bureau de commerce électronique de Jingxi, au cours du premier semestre 2022, les transactions de commerce électronique à Jingxi n'ont cessé de s'améliorer, avec des ventes en réseau de produits ruraux de 9 440 000 RMB.

Selon le département de la publicité de la ville de Jingxi, Jingxi se situe près de la frontière entre la Chine et le Vietnam. Le port de Longbang est l'un des principaux ports nationaux de la Chine. Après être devenu un port international en 2021, les personnes, les marchandises et les véhicules du monde entier pourront entrer ou sortir du pays par le port de Longbang. Le centre d'expérience du commerce électronique transfrontalier de Jingxi s'appuiera sur le port de Longbang pour réaliser la construction de plateformes de services publics pour le commerce électronique transfrontalier et le commerce frontalier numérique, améliorer l'efficacité des opérations de dédouanement du port, améliorer l'expérience du commerce transfrontalier, optimiser l'environnement commercial et stimuler le développement économique du port.

Liens des images :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427329

Légende : Des clients font l'expérience de « l'achat en ligne » au centre d'expérience du commerce électronique transfrontalier de Jingxi.

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427340

Légende : Des clients font des achats au centre d'expérience de commerce électronique transfrontalier de Jingxi.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1876655/1_Online_Purchasing.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1876639/2_Purchasing.jpg

SOURCE The Publicity Department of Jingxi City