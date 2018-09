La vodka Belvedere s'associe avec le célèbre artiste Laolu Senbanjo dans une collaboration mondiale où figure une éblouissante bouteille de série limitée

Le partenariat se distinguera par une suite mondiale d'expériences artistiques créées de concert et par des événements accompagnant la commercialisation de bouteilles cet automne

Belvedere Vodka 2018 Limited Edition Bottle

NEW YORK, 5 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Belvedere, la vodka originale de catégorie super-premium synonyme de goût et de personnalité a le très grand plaisir de faire part de son partenariat mondial avec Laolu Senbanjo, artiste visuel couronné de récompenses, musicien et activiste, en particulier dans une commercialisation limitée d'une bouteille superbe arrivant à l'échelle mondiale dans les magasins en septembre 2018. Avec une vision artistique qui révèle la beauté à l'intérieur de chacun de ses sujets, la nouvelle bouteille en série limitée anime l'interprétation de Senbanjo de la complexité, des nuances et du caractère du liquide offert par Belvedere.

Artiste de scène, artiste visuel, nigérian de naissance et basé à Brooklyn, Senbanjo a choisi la peau comme support artistique principal ; il est surtout connu pour sa peinture corporelle mise en lumière sur « Lemonade » de Beyoncé, album visuel distingué par les Grammy Awards. Il a été à la une du Washington Post et mis en vedette par The New York Times, The Guardian, Vogue, BBC, CNN et NBC. Outre Beyoncé, il compte parmi ses collaborateurs des artistes comme Alicia Keys, Swiss Beatz, Seun Kuti, Tony Allen, Alek Wek et Danielle Brooks.

Senbanjo applique aux concepts muraux, aux partenariats de la mode, aux événements artistiques en direct et aux installations sa devise « Tout peut être ma toile ». Aujourd'hui, il la met en pratique sur la nouvelle bouteille de vodka Belvedere de série limitée. La première bouteille de Belvedere est entièrement enveloppée en faisant appel à une technologie de gaine de haute qualité et elle se singularise par une conception aux bords très nets symbolisant l'eau et le seigle œuvrant ensemble pour produire à la fois dimension et goût. Une subtile texture dont le toucher rappelle la peau réagit à la lumière ultraviolette et sert à apporter une composante sensorielle supplémentaire à la bouteille. La couleur charbon et des formes distinctes créent des designs complexes, riches d'histoire et qui s'inspirent largement de son héritage yoruba.

« Lorsque Laolu peint un sujet, chaque concept est unique, propre à ce qu'il pense décrire le mieux sa beauté interne. Ce message phénoménal s'aligne de façon harmonieuse sur notre mission cherchant à révéler la beauté inattendue de la vie, » a souligné Rodney Williams, président de Belvedere Vodka. » « Laolu est aussi un défenseur des droits sociaux et un ancien avocat des droits de l'homme. Ses philosophies correspondent tout à fait avec notre engagement envers les communautés et la genèse d'actions positives dans le monde, en l'occurrence l'organisation (RED) et le Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique, cause que nous défendons depuis 8 années. »

« En tant qu'artiste, j'ai l'occasion de partager mon âme avec les gens qui m'entourent, mon environnement et le monde. Je suis ainsi à même de canaliser mes expériences comme mon parcours d'avocat des droits de l'homme et aussi en tant que nigérian, » a fait remarquer Laolu Senbanjo. « La conception de la bouteille de Belvedere provient de cette inspiration et j'ai aussi fait beaucoup de recherche sur ce qui est au cœur de Belvedere comme le seigle et la pureté de son eau. Cette bouteille est une fusion étonnante de mon art et elle fait vivre ce que Belvedere personnifie : je peux ainsi faire partie de la société et lui donner quelque chose en retour, ce qui veut dire beaucoup pour moi. »

La vodka Belvedere et Laolu dévoileront la série limitée de cette bouteille à l'occasion d'un événement prévu pour la Semaine de la mode printemps / été 2019 à New York en septembre. La bouteille servira à apporter un soutien au Fonds mondial contribuant à éliminer le VIH/SIDA en Afrique. Elle sera largement disponible à partir de septembre et se présentera sous des capacités de 70 cl, 75 cl, 1 litre et 1,75 litre.

Produite dans l'une des distilleries polonaises de vodka au plus long fonctionnement continuel dans le monde depuis 1910, Belvedere a été la première marque à générer une nouvelle norme d'excellence en établissant la catégorie de vodka super-premium. Aujourd'hui, le goût distinctif et l'intégrité sans compromis de Belvedere jouissent de la reconnaissance internationale des enthousiastes exigeants de vodka qui en apprécient la personnalité dynamique et complexe. Élaborée en faisant uniquement appel à une classe supérieure de seigle Polska et d'eau puisée dans sa propre source cristalline, Belvedere est purement naturelle, sans additifs ni ajout de sucre, et elle est produite conformément aux exigences légales de la vodka polonaise. La profil de sa saveur est structuré, élégant et équilibré, avec une douceur subtile, riche en bouche, et un fini onctueux et net. Pour davantage de renseignements, visitez https://www.BelvedereVodka.com.

