La XGT15000-600S de XCMG, la plus grande grue à tour au monde, sort de la chaîne de montage

La super grue à tour répondra aux exigences de construction des méga-projets de construction de ponts, y compris les composants de levage lourds, les hauteurs de travail élevées et les grandes portées de construction, qui sont présentés dans les constructions de ponts majeurs, notamment le pont du fleuve Yangtze de Changtai (le plus grand pont à haubans de type diamant au monde) et le pont ferroviaire Chao-Ma du pont sur le fleuve Yangtze de Ma'anshan (pour le chemin de fer et l'autoroute).

La XGT15000-600S a été conçue sur la base de la plateforme technologique des grues à tour de la série S. Ses principaux avantages sont un niveau de sécurité élevé, une technologie intelligente, de puissantes fonctionnalités, une qualité supérieure, des modules précis et d'excellentes performances. Cette grue à tour adopte la conception combinée d'une tour principale à tête plate, d'une tour auxiliaire à flèche et d'un ascenseur piloté. Les avantages de ses spécifications techniques comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

Moment de levage nominal : 15 000 tonnes-mètres

Poids de levage maximal : 600 tonnes

Hauteur de levage indépendante : 92,5 mètres

Hauteur maximale de levage avec accessoires : plus de 400 mètres

Vitesse de levage maximale : 31 mètres/minute

Résistance aux typhons de niveau 12 en mode non opérationnel

« En une décennie d'exploration et de développement continus, XCMG a réussi à créer la super grue à tour XGT15000-600S grâce à plus de 60 innovations technologiques de base, nous avons réalisé 10 technologies qui sont des premières mondiales et établi 10 records mondiaux. Le poids de la grue à tour est de 4 000 tonnes, soit l'équivalent de 100 grues à tour ordinaires », a déclaré Wang Min, président et PDG de XCMG.

La XGT15000-600S a surmonté plus de 20 des principaux goulets d'étranglement techniques dans le monde grâce à des capacités technologiques globales de pointe. La technologie pionnière de combinaison parallèle modulaire à double flèche a permis de résoudre les problèmes de fabrication, d'installation et de transport de flèches de levage de très grande taille ; la technologie de fonctionnement coopératif à double amplitude des liaisons à quatre barres, une première dans le monde, a permis de résoudre les problèmes de manque d'espace d'installation et de conception des liaisons pour un super câble de 600 tonnes ; et la première technologie d'aménagement de l'espace du câble métallique de levage a permis de résoudre le problème de la torsion du câble métallique en acier pour une hauteur de levage très élevée.

La grue à tour a également subi plus de 2 000 essais de levage et 1 440 heures d'essais ininterrompus, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la conception des grues à tour de grande taille.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1831857/XCMG_s_XGT15000_600S.jpg

SOURCE XCMG