XCMGs XGT15000-600S, der größte Turmdrehkran der Welt, rollt vom Band

XUZHOU, China, 3. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Der XGT15000-600S, der weltweit größte Turmdrehkran, der gemeinsam von XCMG (SHE:000425) und China Major Bridge Engineering Co., Ltd. (MBEC) entwickelt wurde, ist heute vom Band gelaufen. Das Modell wurde entworfen und in Produktion genommen, um die steigende Nachfrage nach groß angelegten modularen Brückenbauvorhaben zu befriedigen.