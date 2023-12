La zone industrielle numérique intensive de Qianhai va faciliter le développement de la région de la Grande Baie

SHENZHEN, Chine, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le commerce numérique est l'une des tendances importantes du développement économique mondial et un nouvel axe pour le développement économique de la Chine. Le Bureau général du gouvernement populaire de la province du Guangdong a récemment publié l'avis sur la publication du plan d'action triennal pour la construction de la « zone de la baie numérique », qui mentionne que la plateforme de coopération de l'industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong sera pleinement utilisée pour les essais et la mise en œuvre pilote et que l'intégration approfondie du développement économique, des services publics et de la gouvernance sociale entre le Guangdong, Hong Kong et Macao sera encouragée par le biais de la numérisation.

Qianhai de Shenzhen déploie intensivement des industries économiques numériques. Theare a une base solide dans les secteurs de l'industrie de l'information et de la numérisation. Parallèlement, l'industrie de l'information bien développée de Qianhai et diverses applications de numérisation font également l'objet d'une forte demande pour de nouvelles infrastructures comme le cloud et les réseaux. La région encourage activement la construction de nouveaux points d'échange Internet expérimentaux pour faciliter l'interconnectivité des infrastructures d'information dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, selon l'autorité de la zone de coopération de l'industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.

Le centre d'excellence EY de la région de la Grande Baie a été officiellement établi à Qianhai en avril 2023 avec trois grands domaines fonctionnels : une zone d'interaction technologique et d'exposition, une zone d'application technologique et de R&D, et le centre de cybersécurité. William Huang, managing partner chez EY China South, a déclaré dans une interview qu'EY espérait accélérer le développement de l'innovation scientifique et technologique et de la recherche et du développement avec Qianhai comme plaque tournante importante afin d'aider les entreprises de la région de la Grande Baie à effectuer la transformation numérique et à accélérer l'incubation d'entreprises innovantes, ainsi que de fournir les principaux services de gestion et d'exploitation de la cybersécurité du secteur.

Qianhai a été à l'avant-garde de la construction d'industries intelligentes et de la numérisation des parcs industriels. Récemment, le premier projet d'application de la « plateforme de services complets de Shenzhen-Hong Kong et du parc intelligent » - Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub a reçu le « prix 2023 de l'innovation numérique du parc industriel intelligent de Chine ».

Actuellement, divers modules fonctionnels de la plateforme de services complets de Shenzhen-Hong Kong et du parc intelligent sont disponibles et fonctionnent de manière stable dans un certain nombre de projets de parcs, tels que les zones centrale et nord de Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub, Qianhai Towers, Qianhai Comprehensive Bonded Zone, International Talent Hub, International Legal Affairs Zone, LonghaiHome Community, Tanglangcheng Talent Housing, Qianhai Builders Park and Youth Apartments, soutenant efficacement la mise à niveau intelligente des services d'exploitation des espaces industriels relevant de divers bureaux à Qianhai.

On estime que Qianhai a joué un rôle important dans l'élaboration de l'infrastructure réseau de prochaine génération, des modèles d'affaires émergents du commerce électronique transfrontalier, des plateformes de big data pour le commerce transfrontalier et des services numériques à valeur ajoutée. La région promeut également une série de mesures de réforme numérique sur la base de l'excellent environnement commercial existant, donnant ainsi un nouvel élan à sa démonstration de leadership dans le soutien au développement du commerce.

117 grandes entreprises de commerce électronique transfrontalier se sont installées à Qianhai grâce à la numérisation. L'année dernière, la valeur des importations et des exportations du commerce électronique transfrontalier à Qianhai a atteint 38,2 milliards de yuans, soit une augmentation de 178,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur d'importation et d'exportation du commerce électronique transfrontalier de janvier à juin de cette année a atteint 20,51 milliards de yuans, soit une augmentation multipliée par cinq par rapport à l'année précédente.