L'affichage urbain numérique de Shanghai dévoile un mode de vie en ville plus intelligent et plus inclusif

SHANGHAI, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La succursale de Shanghai de China Telecom a lancé une série de « panneaux urbains numériques » au design créatif partout dans Shanghai, une métropole de 24 millions d'habitants, qui signale l'engagement de la ville dans une nouvelle étape de développement urbain axé sur les données et centré sur les résidents.

Digital City Signage at the intersection of Jiulong Road and Changzhi Road Digital City Signage on a street showcasing 10-gigabit connectivity Residents photograph and engage with the Digital City Signage

Ces dispositifs uniques offrent une interprétation visuelle de « Smart Cloud Shanghai », la marque de service numérique urbain de la ville. En intégrant les applications numériques basées sur les télécommunications dans la vie quotidienne par le biais de panneaux d'affichage publics physiques, la succursale de Shanghai de China Telecom a permis aux dispositifs d'affichage de susciter rapidement l'intérêt du public, et servent maintenant de point d'entrée clair et accessible pour les habitants qui cherchent à comprendre les efforts de transformation numérique de la ville. Des concepts techniques tels que la puissance de calcul, la 5G-A, les réseaux en nuage et l'intelligence artificielle (IA) sont traduits en icônes intuitives et en langage accessible, devenant ainsi partie intégrante du paysage urbain et encourageant les habitants à expérimenter et à s'engager dans l'initiative évolutive de Shanghai « Intelligent & Beneficial City » (ville intelligente et bénéfique).

À Shanghai, désormais entièrement couverte par des réseaux de 10 gigabits, la fonction « Contrôle parental et protection en ligne » permet de protéger en un clic les activités en ligne des enfants. La connectivité 5G-A offre des performances constantes lors de grands concerts réunissant des dizaines de milliers de participants, et les besoins des entreprises en matière de bureau numérique sont satisfaits grâce aux places de marché dédiées au calcul, aux modèles d'IA et aux applications d'IA dans le cadre de « AI STORE ». Ces applications, ainsi que d'autres applications de la vie quotidienne et professionnelle, sont introduites dans les espaces publics par le biais de dispositifs d'affichage imaginatifs, traduisant des termes techniques spécialisés en expériences réalistes, suscitant ainsi une grande attention sur les plateformes sociales et médiatiques.

Appelées par les médias anglophones « Digital City Signage », ces structures artistiques reflètent l'achèvement par Shanghai de l'infrastructure numérique urbaine la plus étendue au monde. La succursale de Shanghai de China Telecom introduit également un modèle évolutif « AI CITY » conçu pour soutenir la modernisation numérique des grandes zones métropolitaines dans le monde entier.

