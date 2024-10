- L'Agence de contenu du Gyeonggi, une institution publique sud-coréenne, présente l'engagement public à faire progresser l'industrie audiovisuelle

- La société de production WESTWORLD STORY, de la province du Gyeonggi, dévoile pour la première fois sa nouvelle série dramatique « Face Me »

CANNES, France, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- L'Agence de contenu du Gyeonggi (GCA, pour Gyeonggi Content Agency) a organisé une session spéciale au MIPCOM 2024, le plus grand marché de contenu audiovisuel au monde, qui s'est tenu à Cannes, en France, afin de promouvoir le K-Content sur la scène mondiale. La GCA est une institution publique sud-coréenne chargée de promouvoir la croissance de l'industrie du contenu dans la province du Gyeonggi, qui entoure la capitale Séoul. La province du Gyeonggi est 17 fois plus grande que Séoul, et l'industrie du contenu dans cette région représente 30 % des recettes totales du secteur du contenu en Corée du Sud.

L'Agence de contenu du Gyeonggi (GCA) organise une session K-Content au MIPCOM 2024 (PRNewsfoto/Gyeonggi Content Agency(GCA))

Cette année, c'est la première fois que la GCA organise une session spéciale au MIPCOM. Lors de cette session, la GCA a souligné la force et l'influence de l'industrie du contenu du Gyeonggi auprès des professionnels mondiaux du contenu présents à l'événement, tout en faisant également la promotion de la société de production WESTWORLD STORY, basée dans le Gyeonggi.

Anna Yim, responsable du marketing mondial à la GCA, a présenté plusieurs exemples d'aide publique aux entreprises de contenu basées dans le Gyeonggi au cours de sa session. Elle a souligné le rôle du secteur public pour aider ces entreprises à se développer au niveau mondial et à améliorer leur compétitivité. Mme Yim a fait part de son espoir de voir la participation de la GCA au MIPCOM mener à des partenariats mondiaux, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de collaboration.

WESTWORLD STORY, société de production basée dans le Gyeonggi, est une filiale de WESTWORLD, la plus grande société d'effets visuels de Corée du Sud, qui a collaboré avec Netflix. La société s'apprête à lancer sa nouvelle série dramatique « Face Me » le 6 novembre, marquant ainsi le début de sa percée sur le marché mondial.

« Face Me », avec Lee Min-ki et Han Ji-hyeon, est un K-drama qui explore à la fois la chirurgie esthétique et la chirurgie reconstructrice, révélant la face cachée de la chirurgie plastique tout en dénonçant les préjugés de la société. Nayoung Kim, PDG de WESTWORLD STORY, a expliqué que dès les premières étapes de la production, la société avait travaillé en étroite collaboration avec des superviseurs VFX de haut niveau pour représenter de manière réaliste les scènes de chirurgie, ce qui distingue cette série des autres du même genre. Mme Kim a exprimé sa profonde passion pour le projet et son approche unique.

En plus d'organiser la session spéciale, la GCA tiendra un stand (P-1.F15) au MIPCOM 2024 pour soutenir l'expansion internationale de cinq autres sociétés de contenu basées dans le Gyeonggi, aux côtés de WESTWORLD STORY.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2536027/photo.jpg