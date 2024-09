Lakeside Software reconnu comme leader dans le tout premier Magic Quadrant™ de Gartner® pour les outils de gestion de l'expérience numérique des employés (DEX)

BOSTON, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lakeside Software, numéro un dans l'intelligence des données informatiques, a été reconnu comme leader dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner® pour les outils de gestion de l'expérience numérique des employés (DEX). Le Magic Quadrant a évalué 16 fournisseurs et les a reconnus comme leaders sur la base de leur capacité d'exécution et de l'exhaustivité de leur vision.

« La demande de mesure et d'amélioration objective de l'expérience numérique des employés (DEX) augmente, car les entreprises reconnaissent son impact sur l'expérience globale des employés (EX). Les services informatiques sont confrontés à un choix critique : s'en tenir aux opérations traditionnelles et risquer d'entrer dans la zone de marchandisation, ou pivoter vers l'amélioration de la valeur technologique et de l'expérience. La DEX est le facteur clé pour prendre cette décision et tracer la voie à suivre », indique le rapport.

Le Magic Quadrant de Gartner pour les outils de gestion de l'expérience numérique des employés évalue les fournisseurs en fonction de leur capacité d'exécution et de l'exhaustivité de leur vision. Selon Gartner, les fournisseurs reconnus comme leaders « présentent des scores d'exécution et de vision solides et illustrent la fonctionnalité requise pour que les organisations informatiques évaluent et améliorent en permanence la DEX. Les leaders disposent du plus large éventail de capacités, des feuilles de route les plus solides, d'une base installée plus importante et couvrent le plus grand nombre de régions géographiques et de secteurs d'activité ».

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme leader par Gartner dans la catégorie DEX », a déclaré David Keil, PDG de Lakeside Software. « Les innovations de Lakeside en matière de DEX permettent aux entreprises de disposer de solutions qui accordent la priorité à des expériences utilisateur transparentes et à une qualité de données robuste. En veillant à ce que nos analyses et nos informations soient fondées sur des données précises et bien structurées, nous permettons aux entreprises d'obtenir des informations exploitables, de prendre des décisions fondées sur des données et d'obtenir des résultats mesurables ».

Récemment, Lakeside a reçu cette reconnaissance et a été reconnu comme Leader dans The Forrester Wave: End-User Experience Management, Q3 2024 report et L'entreprise technologique de l'année. Pour télécharger le rapport complet, cliquez ici.

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner, Magic Quadrant pour les outils de gestion de l'expérience numérique des employés, Dan Wilson, Tom Cipolla, Stuart Downes, Autumn Stanish, Lina Al Dana, 26 août 2024

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Ces marques sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Lakeside Software

Lakeside Software permet aux organisations dotées d'environnements informatiques complexes et de grande envergure d'avoir enfin une visibilité sur l'ensemble de leur patrimoine numérique et de voir comment accomplir davantage avec moins. Pendant trop longtemps, les équipes informatiques n'ont pas ménagé leurs efforts pour voir ce qui se passait dans leur domaine obscur - là où se cachent des inefficacités coûteuses, des expériences médiocres pour les employés et des problèmes non résolus. Seul Lakeside vous permet d'offrir une meilleure vue à tous, afin qu'ils puissent découvrir les problèmes cachés, les corrections les plus intelligentes et les économies les plus importantes. C'est pourquoi tant de grandes marques mondiales font confiance à Lakeside. C'est ainsi que nos clients obtiennent un retour sur investissement moyen de plus de 250 %. Découvrez comment vous pouvez obtenir une meilleure vue sur www.lakesidesoftware.com Give everyone a better view.™

Lakeside Software et SysTrack sont des marques déposées et/ou des marques de Lakeside Software, LLC aux Etats-Unis et dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contact : Bridget Bell, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1476607/Lakeside_Logo.jpg