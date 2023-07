L'ALGAE-TIDE breveté de Galénic fait ses débuts au 25e Congrès mondial de dermatologie (WCD)

SINGAPOUR, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La marque française de soins haut de gamme Galénic a fait des débuts remarquables lors du 25e Congrès mondial de dermatologie (WCD) grâce à ses deux avancées scientifiques et technologiques majeures, l'ALGAE-TIDE breveté et la technologie de vitamine C ActiveAnchorTM. Le WCD, qui a eu lieu cette année du 03 au 08 juillet, est l'un des événements annuels les plus importants dans le monde des soins pour la peau. Cet événement prestigieux a rassemblé des experts en dermatologie renommés du monde entier et a constitué une parfaite plateforme permettant à Galénic de présenter ses succès technologiques révolutionnaires.

WCD Galenic

Galénic a été fondé à Paris, en France, en 1978 par le Dr Pierre Fabre, pharmacien et botaniste de renom. La société a toujours été à l'avant-garde en matière de convergence entre la technologie médicale et la beauté. Son engagement indéfectible à développer des soins pour la peau de qualité pharmaceutique, combiné à ses 45 ans de recherche spécialisée en dermatologie, a abouti à une impressionnante collection de 41 brevets de produits. La technologie de pénétration transdermique de pointe de Galénic, connue sous le nom d'ActiveAnchorTM, a propulsé leurs recherches novatrices et les a positionnés comme des pionniers dans le domaine.

L'un des temps forts de la WCD de cette année a été le dévoilement tant attendu de l'ALGAE-TIDE breveté de Galénic, l'aboutissement de plus de deux décennies de recherche intensive. Dès 1997, le Dr Fabre, spécialiste en phytomédecine, s'est inspiré d'un article novateur faisant état d'une recherche de pointe sur de nouveaux mécanismes anti-âge dans la revue NATURE : « L'amélioration de l'expression du Klotho peut retarder efficacement le vieillissement ». Il a également été le premier à découvrir que l'extrait d'algues des neiges pourrait stimuler l'expression des gènes Klotho. Sous sa direction, l'équipe de R&D du laboratoire Galénic Skincare a prélevé des algues des neiges rares dans les montagnes de Spitzberg en Norvège et, après des années de recherche expérimentale, a amélioré l'expression du gène Klotho de +365 % grâce à l'extrait d'algues de neige. La recherche anti-âge sur l'extrait d'algues des neiges continue de repousser les limites de l'exploration scientifique, illustrant les solides capacités de recherche scientifique de la marque. Les résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue médicale internationale Journal of Investigative Dermatology.

La recherche scientifique est un voyage, et Galénic poursuit ses efforts pour développer l'ALGAE-TIDE breveté qui peut non seulement activer l'expression du gène klotho à plus de 365 %, mais aussi fournir des soins triple collagène, générant une production de collagène plus importante, plus rapide et plus stable. L'innovation a consisté à combiner l'extrait d'algues des neiges avec son RheoliqueTM exclusif, et offre une efficacité élevée grâce à la technologie ActiveAnchorTM exclusive de Galénic depuis 45 ans. L'inhibition du vieillissement causé par l'inflammation et l'activation de l'autophagie cellulaire fournissent une approche innovante pour lutter contre le vieillissement endogène et extrinsèque et obtenir un effet anti-âge holistique. Galénic intègre l'ALGAE-TIDE breveté dans sa troisième génération de Crème Active Couture Secret d'Excellence. Grâce à la recherche in vitro et aux essais cliniques, la solution brevetée peut favoriser la synthèse de divers types de collagène, y compris les types I, III, IV, XVII, pénétrer profondément dans la couche inférieure de la peau, raffermir et lifter la peau, et résister efficacement au vieillissement.

De plus, la recherche exclusive de Galénic sur ce que la société appelle les « 3 règles d'or de la vitamine C » a attiré l'attention des professionnels de la dermatologie du monde entier, tandis que son produit de galéniceutiques [N°1] a été reconnu et bien accueilli par ses nombreux utilisateurs. Grâce aux recherches approfondies de Galénic sur la forme pure de vitamine C, la société a réussi à surmonter les limites de concentration, d'activité et d'efficacité transdermique, et a révolutionné ces trois aspects. Les résultats obtenus en appliquant les « 3 règles d'or de la vitamine C » parlent d'eux-mêmes : une formulation composée de 20 % de vitamine C pure, un emballage résistant à la lumière et indépendant de qualité laboratoire et la technologie exclusive de vitamine C ActiveAnchorTM. Galénic [N°1] a augmenté le taux d'absorption transdermique de de 43 % par rapport aux autres produits composés de 20 % de vitamine C. En outre, sa technologie exclusive de vitamine C ActiveAnchorTM permet à la vitamine C de cibler avec précision les zones de mélanocytes pour inhiber efficacement la production de mélanine et obtenir un blanchiment rapide avec une seule dose. L'étude révolutionnaire a également été publiée dans le Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications.

Galénic a gagné le respect des meilleurs dermatologues du monde entier grâce à ses succès scientifiques et à ses résultats d'efficacité. À l'avenir, Galénic reste pleinement engagé dans la recherche et le développement de produits de soins pour la peau haut de gamme de niveau dermatologique. Leur détermination inébranlable à créer des solutions de soins pour la peau scientifiquement avancés et durables pour les consommateurs exigeants du monde entier renforce leur position de leader dans l'industrie.

