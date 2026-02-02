Lam Research et le CEA-Leti étendent leur collaboration en recherche et développement afin de faire progresser la fabrication de technologies spécialisées

Dans le cadre de l'accord, Lam et le CEA-Leti exploreront de nouveaux matériaux multi-élémentaires et ouvriront la voie à de futurs procédés de fabrication de semi-conducteurs composés à plus haut rendement. En collaborant avec le CEA-Leti, Lam cherche à identifier et surmonter plus rapidement les défis les plus importants liés aux matériaux et à l'ingénierie, ainsi qu'à accélérer l'optimisation de nouvelles solutions de fabrication pour les futures générations de dispositifs de technologie spécialisée destinés à l'IA et au calcul haute performance.

« Alors que nous entrons dans l'ère de l'IA, les opportunités en matière de technologie spécialisée sont immenses. Cet accord permet à Lam de renforcer ses capacités de pointe dans les domaines de la gravure et du dépôt grâce à l'expertise approfondie du CEA-Leti en matière de caractérisation des dispositifs, afin d'accélérer le développement de technologies innovantes et de nouvelles générations de dispositifs à haute performance et à faible consommation d'énergie », a déclaré Vahid Vahedi, directeur de la technologie et du développement durable chez Lam Research.

« En caractérisant rapidement le comportement de nouveaux matériaux dans des structures de dispositifs complexes, nous sommes à même d'identifier les défis d'intégration critiques et de fournir à Lam des retours exploitables », a déclaré Sébastien Dauvé, directeur du CEA-Leti. « Cela accélère la transition d'une innovation de procédé prometteuse vers une fonctionnalité validée dans les nouvelles générations de dispositifs de technologie spécialisée, tout en renforçant notre capacité à soutenir nos partenaires industriels avec des solutions prêtes pour l'industrialisation. »

Fort d'une longue expérience de projets de co-développement couronnés de succès, notamment dans le domaine des technologies à plasma pulsées, la nouvelle recherche conjointe avec le CEA-Leti se concentrera sur l'exploration d'une gamme de nouveaux matériaux et de films innovants pour des applications et dispositifs technologiques spécialisés à faible consommation et haute performance. Ces solutions sont destinées aux filtres RF de nouvelle génération, à la modulation électro-optique et à l'optique quantique.

Les technologies innovantes de gravure et de dépôt de Lam, y compris le système révolutionnaire de dépôt par laser pulsé (PLD) de l'entreprise, Lam Prestis™, seront essentielles à la recherche. En accédant aux vastes capacités d'analyse des matériaux, de science des surfaces et de caractérisation et de mesure des dispositifs du CEA-Leti, Lam aspire à mieux comprendre l'impact des évolutions des procédés sur les propriétés des matériaux et les performances des dispositifs.

« Les technologies spécialisées se trouvent aujourd'hui dans presque tous les appareils électroniques, et leurs performances ainsi que leur efficacité énergétique continueront d'être mises à l'épreuve à mesure que les applications finales se développent. Nous sommes impatients de collaborer avec le CEA-Leti à la pointe de la science des matériaux, de la technologie des procédés et des applications spécifiques à l'industrie », a déclaré David Haynes, vice-président des technologies spécialisées chez Lam Research. « Le déploiement des dispositifs optiques est un domaine particulièrement enthousiasmant, notamment dans le secteur de l'optique quantique où, grâce à notre collaboration avec le CEA-Leti, nous comptons accélérer l'innovation afin d'apporter des avancées majeures pour la prochaine génération de dispositifs. »

À propos de Lam Research

La Lam Research Corporation est un fournisseur mondial d'équipements et de services innovants de fabrication de plaquettes pour l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements et les services de Lam permettent à ses clients de construire des composants plus petits et plus performants. Aujourd'hui, quasiment toutes les puces avancées sont construites avec de la technologie Lam. Nous allions une ingénierie d'équipements de haute qualité, un leadership technologique, une culture fondée sur des valeurs fortes et un engagement indéfectible auprès de nos clients. Lam Research (Nasdaq : LRCX) est une société FORTUNE 500® présente dans le monde entier dont le siège social se trouve à Fremont, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site www.lamresearch.com.

À propos du CEA-Leti

Le CEA-Leti, un institut de recherche technologique du CEA, est un leader mondial dans les technologies de miniaturisation qui permettent de fabriquer des solutions intelligentes, économes en énergie et sécurisées pour l'industrie. Fondé en 1967, le CEA-Leti, pionnier des micro- et nanotechnologies, développe des solutions applicatives différenciantes pour les grands groupes, les PME et les startups. Le CEA-Leti relève des défis majeurs dans les domaines de la santé, de l'énergie et de la migration numérique. Des capteurs aux solutions de traitement des données et de calcul, les équipes pluridisciplinaires du CEA-Leti offrent une expertise solide, s'appuyant sur des installations de pré-industrialisation de classe mondiale. Avec un effectif de plus de 2 000 talents, un portefeuille de 3 200 brevets, 14 000 m² de salles blanches et une politique de propriété intellectuelle claire, l'institut est basé à Grenoble (France) et possède des bureaux à San Francisco (États-Unis), Bruxelles (Belgique), Tokyo (Japon), Séoul (Corée du Sud) et Taipei (Taïwan). Le CEA-Leti a lancé 80 startups et est membre du réseau des Instituts Carnot. Suivez-nous sur www.leti-cea.com et @CEA_Leti.

Expertise technologique

Le CEA joue un rôle clé dans le transfert des connaissances scientifiques et de l'innovation de la recherche vers l'industrie. Cette recherche technologique de haut niveau est réalisée en particulier dans les systèmes électroniques et intégrés, de l'échelle microscopique à l'échelle nanoscopique. Son large éventail d'applications industrielles dans les domaines des transports, de la santé, de la sécurité et des télécommunications, contribue à la création de produits de haute qualité et compétitifs.

Pour plus d'informations : www.cea.fr

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives et sont soumises aux dispositions de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de Lam et du CEA-Leti, ainsi que sur certaines hypothèses formulées par Lam et le CEA-Leti, lesquelles sont toutes susceptibles d'être modifiées. Des exemples de telles déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations dans ce communiqué de presse concernant (i) la collaboration entre Lam et le CEA-Leti, (ii) les attentes de Lam et du CEA-Leti concernant les avantages de l'accord, (iii) les tendances du secteur et les exigences technologiques futures, et (iv) les capacités des produits de Lam et la technologie des deux parties. Il existe une multitude de facteurs importants pouvant entraîner des résultats ou des événements réels sensiblement différents de ceux indiqués par de telles déclarations prospectives, notamment : Il convient de souligner que Lam et le CEA-Leti pourraient ne pas recevoir les avantages escomptés de l'accord de collaboration ; les conditions commerciales, économiques, politiques et/ou réglementaires dans l'industrie et l'économie globale pourraient se détériorer ou changer ; les actions des clients et concurrents de Lam pourraient ne pas correspondre aux attentes de Lam ; les réglementations commerciales, contrôles à l'exportation, tarifs douaniers, différends commerciaux et autres tensions géopolitiques pourraient limiter la capacité de Lam à vendre ses produits ; ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans les documents déposés ou transmis par Lam auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris spécifiquement les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel de Lam sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 29 juin 2025 et le rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 28 décembre 2025. Ces incertitudes et ces changements pourraient avoir une incidence importante sur les déclarations prospectives et faire en sorte que la différence entre les résultats réels et les attentes soit significative. Lam et le CEA-Leti ne s'engagent pas à actualiser les informations ou les déclarations contenues dans le présent communiqué.

