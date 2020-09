Lancement d'un avion sur le thème de la CIIE par China Eastern Airlines dans 10 pays

SHANGHAI, le 18 septembre 2020 /PRNewswire/ – L'avion haut de gamme sur le thème de la China International Import Expo (CIIE) se rendra au Sri Lanka, la dernière destination de sa tournée mondiale, le 18 septembre.

L'avion se rendra à l'aéroport international de Pékin-Daxing le 25 septembre pour marquer le premier anniversaire de l'exploitation de l'aéroport.

Lancé conjointement par China Eastern Airlines (CEA) et le bureau de la CIIE le 2 juillet, l'avion spécial sur le thème de la CIIE a effectué son premier vol vers Paris un jour plus tard, marquant ainsi le début de sa tournée mondiale.

En tant qu'ambassadeur de la CIIE lors de sa tournée mondiale, l'avion volera vers 10 pays, dont la France, le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et le Sri Lanka, sur une distance totale de plus de 100 000 kilomètres.

Ce faisant, l'avion aux couleurs de la CIIE a beaucoup attiré l'attention des amateurs internationaux d'aviation pour son aspect magnifique, et « Voler avec la CIIE » est devenu un sujet brûlant sur les plateformes de médias sociaux.

Un avion à réaction Boeing 777-300ER, l'un des principaux avions long-courriers de CEA, qui offre la plus grande capacité de passagers, la plus longue autonomie et le meilleur système de service aux passagers, a été choisi comme premier avion au monde sur le thème de la CIIE.

Les tons dominants de l'avion coloré étaient des nuances de jaune et de bleu, qui sont également les couleurs de la CIIE. En outre, le panda mascotte de la CIIE « Jinbao » tenant un trèfle à quatre feuilles dans l'avion exprime ses vœux aux passagers du monde entier et promeut l'idée d'ouverture et de coopération de la CIIE.

Les exposants de la CIIE de divers pays ont exprimé leurs attentes concernant les horaires de vol de l'avion après leur révélation.

Le fabricant australien de vitamines Blackmores a participé à l'exposition ces deux dernières années et participera à la troisième CIIE.

« C'est une plateforme très importante en matière de coopération internationale pour toutes les entreprises qui participent à la China International Import Expo. Il est important d'encourager les exportateurs et les importateurs à partager certaines innovations et de nouveaux produits », a déclaré le PDG de l'entreprise, Alastair Symington, qui a exprimé son désir de participer à la troisième CIIE à Shanghai.

De plus, CEA a lancé des services complets, comme un système de divertissement des passagers, des diffusions et des cartes d'embarquement sur le thème de la CIIE, et a procédé à une transformation sur le thème de la CIIE dans les aéroports à l'étranger, avec notamment des mascottes de la CIIE, des maquettes d'avions aux couleurs de la CIIE et des panneaux d'affichage sur la tournée mondiale de l'avion, offrant une expérience immersive pour les passagers. Un grand nombre de passagers se sont arrêtés pour prendre des photos.

CEA a également choisi le chiffre 115 comme chiffre porte-bonheur ; il indique le 5 novembre, jour d'ouverture de l'exposition, et des souvenirs de la CIIE seront offerts au passager portant le numéro d'enregistrement 115 lors de chaque vol de l'avion.

L'avion aux couleurs de la CIIE se rendra à l'aéroport international de Pékin-Daxing le 25 septembre pour marquer le premier anniversaire de l'exploitation de l'aéroport. Il poursuivra également sa tournée nationale dans les grandes villes, notamment à Pékin, Shanghai, Guangzhou, Xi'an et Kunming, afin d'aider les gouvernements et entreprises locaux à participer à la CIIE et à en faire la promotion. L'avion effectuera principalement des vols entre Pékin et Shanghai au cours de la troisième CIIE du 5 au 10 novembre.

En tant que septième compagnie aérienne en importance dans le monde et principale compagnie aérienne basée à Shanghai, le parrain de la CIIE, CEA, jouera plusieurs rôles : commanditaire, transporteur, acheteur et fournisseur de services.

CEA saisira les occasions offertes par l'exposition pour « réaliser des achats, effectuer des vols et fournir ses services dans le monde entier ». L'entreprise continuera à optimiser la coopération externe dans la chaîne du secteur de l'aviation, à servir l'exposition, et à injecter une nouvelle vitalité et un nouvel élan dans la stratégie d'internationalisation et de développement qualitatif des entreprises, afin d'assurer des bénéfices mutuels.

SOURCE China Eastern Airlines