Lancement d'une exposition en ligne consacrée aux produits alimentaires coréens, afin de soutenir leur exportation à l'échelle mondiale

En réponse, aT et les entreprises coréennes qui prévoyaient participer aux événements annulés ont lancé un site d'exposition en ligne. Son objectif sera de favoriser la croissance des exportations de produits alimentaires coréens et d'appuyer leur commercialisation. Toute personne visitant le site Web peut facilement consulter des informations sur un produit particulier et constater son excellence sur le plan de la qualité, des ingrédients et de la saveur.

De plus, les visiteurs peuvent se renseigner sur l'histoire des entreprises et sur leurs usines, visionner des photos des produits et vérifier les détails de certification. Le site contient également les coordonnées des entreprises ; en plus d'indiquer une adresse e-mail et un numéro de téléphone, il fournit un code QR de messagerie instantanée, permettant aux acheteurs de contacter directement et facilement un représentant d'une société donnée.

En outre, puisque l'exposition en ligne a été conçue pour être compatible avec les PC et les appareils mobiles, l'information peut être consultée en tout temps et en tout lieu. Le contenu du site est classé selon le nom de l'exposition (pays), le type de produit et les caractéristiques de produit, ce qui permet aux acheteurs de rechercher facilement un produit désiré. De plus, le site propose des interviews avec les PDG de quelques entreprises agroalimentaires coréennes, invitant les visiteurs à en apprendre davantage sur ces sociétés.

L'exposition en ligne devrait aider les entreprises d'exportation coréennes à se rapprocher des marchés étrangers. Les succursales internationales d'aT utiliseront et partageront le site Web de l'exposition pour que les acheteurs étrangers puissent facilement consulter des informations sur les produits en ligne.

aT utilisera activement ce site d'exposition en ligne pour soutenir les entreprises alimentaires coréennes et stimuler la croissance des exportations de produits alimentaires coréens. En effet, les canaux en ligne jouent un rôle de plus en plus important dans l'exportation de ces produits en raison de la COVID-19.

Pour en savoir plus, visitez le site http://on-exhibition.at.or.kr .

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1418736/image.jpg

SOURCE Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT)