Lancement de Big Sync Music : un acteur majeur du marché de la synchro s'installe en France

Internationalement, Big Sync est le plus gros acheteur de musique de sa catégorie, et propose une expertise créative et stratégique (adossée aux nouvelles technologies) à des marques comme Johnnie Walker, Samsung, Amazon, Dove, L'Oréal Luxe, Magnum et AXE, ainsi qu'à d'autres créateurs de contenu, des réseaux de télévision et fournisseurs de contenu, aux industries du cinéma et des jeux vidéo. Songtradr, la plus grande plateforme de licences musicales au monde, a acquis Big Sync Music au début de l'année 2019, permettant à la société de fournir une solution musicale puissante et alimentée par des données, aux marques, agences de création et diffuseurs du monde entier.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la musique et de la publicité, et ayant occupé des fonctions chez EMI Music Publishing et Universal Music Publishing, Nicolas Farcy a travaillé sur des projets pour le cinéma ainsi que pour des annonceurs de premier plan, plaçant de la musique sur leurs campagnes, de Renault à L'Oréal, Ubisoft, Badoit, Vichy, Motorola, Yoplait ou Carrefour.

S'exprimant à propos de son nouveau poste, Nicolas Farcy a déclaré : « Je suis extrêmement enthousiaste de faire partie du réseau international de Big Sync, et développer l'entreprise en France. Je suis impatient de travailler avec les agences de création et marques françaises, pour leur faire découvrir l'approche créative unique de Big Sync, un modèle économique qui a déjà pu apporter a des marques internationales des perspectives extrêmement encourageantes. »

Paul Wiltshire, fondateur et CEO de Songtradr, a déclaré : « Big Sync, avec Unilever comme client originel, est la première agence musicale mondiale à pénétrer ce marché. Son expertise en matière de licensing, son réseau musical mondial et son pouvoir d'achat, sont sans précédent sur ce marché. Alors que les marques produisent de plus en plus de contenu, de plus en plus ciblé, en utilisant desormais les datas pour interagir avec les consommateurs sur de multiples plateformes et médias, la musique joue un rôle de plus en plus important. Cette expansion en France, avec Nicolas à la barre, nous permettra d'aider les marques, les agences et les créateurs de contenu en France, à répondre à leurs besoins musicaux d'un point de vue culturel, créatif et commercial, ainsi qu'en ouvrant de nouvelles opportunités de toucher de nouveaux publics aux détenteurs de droits. »

À propos de Big Sync Music

Big Sync Music est la plus grande agence de supervision musicale créative au monde, travaillant avec des marques et des agences publicitaires, et offrant un service 360°. Basée à Londres, New York, Los Angeles, Stockholm, Singapour, Sydney, Paris et Hambourg, la société a travaillé sur des milliers de projets, notamment des campagnes mondiales réputées et primées, pour des clients comme Magnum, Samsung, AXE, Dove, Ponds, Lipton, Marmite et Knorr.

À propos de Songtradr

Songtradr est la plus grande place de marché de licences musicales au monde, avec plus de 500 000 artistes et catalogues, originaires de plus de 190 pays différents, utilisant les technologies liées au machine learning et au deep data, pour soutenir la découverte de musique. Songtradr met en relation les artistes avec les producteurs de cinéma, de télévision, avec les marques et les autres médias sur le marché mondial des licences de musique. Les créateurs monétisent leur musique grâce à des licences accordées pour tous les types de médias, comprenant la distribution sur toutes les principales plateformes de streaming. Grâce aux technologies exclusives de Songtradr, les superviseurs musicaux, les marques, les réalisateurs et autres créateurs peuvent facilement obtenir des licences de musique auprès d'une vaste communauté d'artistes, de groupes, de labels et d'éditeurs.

