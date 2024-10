Lancement de Gift.cool : la première appli de cadeaux locale et solidaire

Uggy, leader des cartes cadeaux digitales, annonce le lancement de Gift.cool, une application innovante qui révolutionne l'acte d'offrir. Avec Gift.cool, il est désormais possible d'envoyer instantanément des cadeaux digitaux et de payer directement avec son mobile chez les commerçants partenaires, transformant ainsi l'expérience de donner et de recevoir des cadeaux tout en soutenant les commerces de proximité.

Les attentes des consommateurs évoluent, et le marché des cartes cadeaux suit cette tendance vers plus de simplicité, d'instantanéité, et d'engagement social. Gift.cool se distingue en offrant une solution 100 % mobile. En moins de 10 secondes, il est possible d'envoyer un cadeau à un proche, un collaborateur ou un client, sans passer par une carte physique. De plus, l'application permet d'utiliser ces cadeaux directement dans les commerces partenaires, simplifiant ainsi l'expérience d'achat et soutenant les petits commerces.

Le "Lydia du cadeau"

Gift.cool vise à devenir "le Lydia du cadeau", un réflexe simple et instantané pour offrir. L'objectif est de transformer l'acte d'offrir en un geste aussi fluide que l'envoi d'un message ou un paiement mobile. Gift.cool ambitionne de devenir l'application universelle du cadeau, utilisée par tous, particuliers comme entreprises, pour offrir des cadeaux personnalisés en toutes occasions.

Impact local et solidaire

Une des grandes forces de Gift.cool est son impact positif sur l'économie locale. En offrant une visibilité équitable aux commerces de proximité et aux grandes enseignes nationales, Gift.cool participe à la redynamisation des centres-villes. Selon Dimitri Ducourtieux, CEO d'uggy, "l'objectif est de rendre le geste d'offrir aussi simple qu'un clic tout en intégrant les petits commerces dans un marché de 8 milliards d'euros."

Une solution RSE pour les entreprises

Gift.cool ne s'adresse pas uniquement aux particuliers, mais propose aussi une solution éthique pour les entreprises et les CSE. Grâce à son application dématérialisée, sans plastique, Gift.cool permet aux entreprises d'offrir des récompenses responsables, soutenant ainsi l'économie locale tout en réduisant leur empreinte écologique.

Une ambition internationale

Bien que lancée en France, Gift.cool a pour ambition de s'étendre à l'international tout en préservant une dimension locale forte. L'objectif est de permettre à chaque utilisateur de soutenir les commerces de son quartier, créant ainsi des connexions authentiques et un impact positif à chaque achat.

Le site est à découvrir ici : https://gift.cool/

Gift.cool est une marque du groupe uggy.

https://uggy.io/

