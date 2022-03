Lancement de la boutique d'expériences en ligne de GeekNUC, membre Titanium de l'IPA Intel® NUC

GeekNUC s'engage à fournir aux clients une technologie innovante, des appareils Intel® NUC de qualité fiable et diverses solutions industrielles pour enrichir et améliorer la vie de chaque personne. Et sa nouvelle boutique d'expériences en ligne révèle tout.

Avantages du shopping chez GeekNUC

L'Intel® NUC exclusif dont vous avez besoin

GeekNUC se spécialise dans la commercialisation des appareils Intel® NUC, principalement les mini-PC, les PC Barebone et les ordinateurs portables. Abréviation de « Next Unit of Computing », Intel® NUC transforme la puissance des ordinateurs de bureau pleine taille de dernière génération en un format suffisamment petit pour tenir dans votre main. Les produits Intel® NUC sont petits, puissants, fiables et flexibles. Avec un large éventail de processeurs puissants, parmi lesquels vous pouvez faire votre choix, une mémoire rapide, un stockage massif, une prise en charge d'écrans multiples, et une assistance et une garantie Intel®, ils sont parfaits pour le divertissement à domicile, une efficacité personnelle optimisée, une productivité d'entreprise améliorée, une expérience éducative améliorée et la réalisation de travaux professionnels de conception industrielle.

La meilleure expérience de shopping imaginable

Avec un retrait pratique et une livraison rapide et gratuite à partir d'un entrepôt local en Amérique et en Europe, GeekNUC facilite les achats sur GeekNUC.com . De plus, GeekNUC offre un service après-vente et avant-vente 24 h/24 pour répondre rapidement à toutes les questions et préoccupations des clients.

Les dernières nouvelles et mises à jour qui vous concernent

Nous avons constaté que GeekNUC explore et partage sur le site Web les diverses expériences d'utilisation et les principales informations de l'industrie des produits Intel® NUC. Dans ce cas, un plus grand nombre de clients peuvent apprendre à appliquer les avantages des produits et services Intel® NUC dans de nombreux aspects de leur vie quotidienne.

L'engagement passionnant que vous aimez

La rubrique du site Web destinée à la communauté sera bientôt lancée. Elle aura pour objectif de susciter l'engagement des clients et de l'équipe de GeekNuc. Les clients pourront librement créer et partager des sujets intéressants sur GeekNUC, présenter leurs idées, faire part de commentaires ou de préoccupations, discuter et communiquer entre eux pour gagner des récompenses et enrichir leur vie.

À l'avenir, GeekNUC, en collaboration avec Intel®, contribuera au développement de l'industrie, stimulera l'innovation et mettra tout en œuvre afin d'aider les utilisateurs mondiaux à relever les défis, à accroître la productivité et à réussir.

Travaillez intelligemment, vivez bien avec GeekNUC. C'est le début d'une vie meilleure.

Pour plus d'informations sur GeekNUC, consultez les sites ou utilisez l'e-mail ci-après

Web : www.geeknuc.com

E-mail : [email protected]

Instagram : geek_nuc

Facebook : Geek NUC

Youtube : GeekNUC

