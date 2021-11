Lancement de la campagne de sélection 2022 pour le Outstanding Contribution Award et les Blooming World Peony Awards de la capitale chinoise de la pivoine (Heze)

HEZE, Chine, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 25 octobre, le bureau d'information du gouvernement populaire municipal de Heze a tenu une conférence de presse pour annoncer le début officiel de la campagne de sélection des prix 2022 pour le Outstanding Contribution Award et les Blooming World Peony Awards de la capitale chinoise de la pivoine (Heze). La campagne lance maintenant un appel à candidatures en Chine et à l'étranger.

Le processus de sélection du prix commencera au début de l'année 2022. Conformément aux règles de sélection du prix de la Outstanding Contribution Award de la capitale chinoise de la pivoine (Heze), l'organisateur de la campagne déclarera deux catégories - art culturel de la pivoine et développement industriel de la pivoine - et sélectionnera un gagnant individuel ou collectif pour chacune d'elles. Le prix après impôt sera de 300 000 CNY pour chaque gagnant. Les candidats au prix sont des personnes ou des équipes de Chine et de l'étranger ayant accompli des réalisations exceptionnelles dans la culture et l'élevage, la recherche et le développement scientifiques, l'innovation de modèles commerciaux de fleurs de pivoine ainsi que la création et la production d'art culturel de la pivoine ; ayant apporté des contributions exceptionnelles au développement de l'industrie de la pivoine et de l'art culturel de la pivoine de Heze ; et ayant une influence sociale importante.

La campagne de sélection des Blooming World Peony Awards comprend la reconnaissance des réalisations dans sept domaines qui peuvent être divisés en deux catégories : le développement de l'industrie de la pivoine et l'art culturel de la pivoine. Ces sept domaines sont les suivants : Concours national de la pivoine, Prix de l'innovation scientifique de la pivoine, Prix de l'innovation du modèle commercial de l'industrie de la pivoine, Concours de l'œuvre d'art de la pivoine, Concours de la calligraphie de la pivoine, Concours de la photographie de la pivoine et Concours de la création de l'art culturel de la pivoine. Chaque distinction distincte est assortie d'un Golden Peony Award, le summum, dont le prix est de 100 000 CNY chacun.

Selon Liu Furong, vice-secrétaire exécutif du département de la publicité du Comité municipal du PCC de Heze et directeur du Bureau municipal de la civilisation, en avril 2022, lorsque la pivoine sera en pleine floraison, le Concours national de la pivoine du monde en fleurs 2022 et l'Exposition d'art culturel de la pivoine seront organisés à Heze pour présenter les créations des finalistes des différents concours d'art de la pivoine, de calligraphie, de photographie et de design créatif. À la mi-mai 2022, Heze organisera la cérémonie de remise des prix de la capitale chinoise de la pivoine (Heze). Pendant cette période, certaines œuvres primées exceptionnelles dans la catégorie de l'art culturel de la pivoine seront exposées dans des lieux publics, tels que l'aéroport et la gare de trains à grande vitesse, exposant la nature distinctive, vibrante et inclusive de la capitale chinoise de la pivoine.

En tant que moteur de croissance important de l'industrie de la pivoine et du développement de l'art culturel de la pivoine, ces prix ont débuté en 2020 et seront désormais un rendez-vous annuel dans le calendrier de Heze. Le site officiel de la campagne (http://heze.dzwww.com/hkss/) sera tenu à jour.

