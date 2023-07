Lancement de la Conférence internationale sur l'innovation et le développement pharmaceutiques 2023 à Yantai

YANTAI, Chine, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La Conférence internationale sur l'innovation et le développement pharmaceutiques 2023 a débuté à Yantai, le matin du 13 juillet. La conférence était organisée par le gouvernement populaire de la province du Shandong, co-parrainé par l'Association pharmaceutique chinoise, l'Association chinoise pour le développement de l'innovation et de la recherche pharmaceutiques (PhIRDA), la Société chinoise de réglementation des médicaments ainsi que par le gouvernement populaire de Yantai et l'Administration du Shandong pour la régulation du marché, sur le thème « L'innovation au service d'un développement de haute qualité », dans le but de construire une plate-forme de coopération et d'échange et d'inviter tous les cercles à rejoindre le « partenariat de la chaîne industrielle » de Yantai dans le domaine de la biomédecine.

The International Conference on Pharmaceutical Innovation and Development 2023 kicked off in Yantai. The International Conference on Pharmaceutical Innovation and Development 2023 kicked off in Yantai. The International Conference on Pharmaceutical Innovation and Development 2023 kicked off in Yantai.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le gouvernement de Yantai a délivré des certificats de récompense aux fabricants de produits médicaux innovants ayant respecté la politique de soutien industriel en 2022, avec une prime totale s'élevant à 136 millions de yuans chinois. Cinq institutions innovantes et le premier lot de sous-fonds de développement de la santé et de la médecine de Yantai ont été créés, dont l'Institut des sciences de la vie et de la santé médicale, l'Institut d'innovation de Yantai sur les cellules souches et la médecine régénérative, le Laboratoire national de Luye Pharma et son Système avancé d'administration de médicaments, le Centre technologique national de l'entreprise pharmaceutique de Dongcheng, l'Industrie de biomédecine et la Communauté d'intégration à l'éducation de Yantai. Une cérémonie de signature a eu lieu pour 35 projets clés représentant un investissement total de 17,2 milliards de yuans chinois.

Au cours des dernières années, Yantai a pris différentes mesures dans le but de construire une ville faisant la démonstration de l'innovation internationale en sciences de la vie, ainsi que pour accélérer son rythme de création d'un nouveau terreau fertile pour la croissance de l'industrie biomédicale, un nouveau haut lieu pour l'innovation et la créativité et un nouvel « Océan bleu » pour la mise en commun des capitaux. Yantai inclura également l'industrie de la biomédecine dans son projet de production « 9+N » et se concentrera sur la mise en place d'exemples pour réaliser un nouveau bond dans son écologie industrielle, prendre de nouvelles mesures pour la construction de parcs industriels, accélérer le développement pharmaceutique et améliorer la garantie des éléments.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441604

Légende : La Conférence internationale sur l'innovation et le développement pharmaceutiques 2023 a débuté à Yantai.

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441609

Légende : La Conférence internationale sur l'innovation et le développement pharmaceutiques 2023 a débuté à Yantai.

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441610

Légende : La Conférence internationale sur l'innovation et le développement pharmaceutiques 2023 a débuté à Yantai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2157250/1_Conference.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2157249/2_Conference.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2157248/3_Conference.jpg

SOURCE Yantai Administration for Market Regulation