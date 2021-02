Lancement du portefeuille numérique MyFin avec le soutien de la banque Fibank et de Mastercard

Les utilisateurs du portefeuille numérique MyFin peuvent demander et recevoir instantanément une carte de débit numérique, ou demander qu'une carte en plastique leur soit livrée par courrier. Les cartes émises par MyFin sont de la marque Mastercard. Elles peuvent être utilisées pour effectuer des paiements en ligne, ainsi que des paiements aux terminaux de point de vente. Mastercard, partenaire technologique de MyFin, a contribué au projet par son expérience et ses solutions de sécurité et de technologie avancées. La plateforme offre des fonctionnalités innovantes permettant aux utilisateurs, en plus des transferts d'argent standard, d'effectuer des paiements auprès d'autres clients MyFin (paiements pair-à-pair, « peer-to-peer » ou P2P) et d'utiliser des liens de paiement.

Grâce aux processus technologiques simplifiés, les clients MyFin peuvent désormais passer leurs ordres de paiement plus rapidement et pour un coût moindre que pour les virements bancaires traditionnels. La plateforme fournit des informations en temps réel sur les soldes des comptes et sur les transactions effectuées, et permet également la consultation 24 h/24 et 7 j/7 avec des opérateurs qualifiés en direct.

MyFin met un point d'honneur à proposer des produits et services adaptés à l'agenda chargé de ses clients. La vision de l'entreprise vise à faciliter l'expérience utilisateur dans la gestion des finances personnelles et à la rendre encore plus agréable en développant et en améliorant les fonctionnalités de l'application.

MyFin soutient fièrement la cause de la réduction des émissions nocives et de la protection de l'environnement en mettant en œuvre diverses initiatives. L'une d'elles est liée au plastique : MyFin utilise une technologie innovante pour la production, en partenariat avec la société AUSTRIACARD. Les cartes sont en matériaux biodégradables et livrées aux clients dans des emballages en papier recyclé. Et pour 100 cartes en plastique émises, MyFin s'engage à planter un arbre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

SOURCE Fibank (First Investment Bank)