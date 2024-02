Visa et Fibank dévoilent des cartes exclusives au logo des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Visa et Fibank unissent leurs forces en Bulgarie pour la deuxième édition consécutive des Jeux Olympiques afin de lancer des cartes de débit et de crédit exclusives dont le design est dédié aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ces cartes distinctives, qui seront dévoilées lors d'une série d'événements et de campagnes promotionnelles au cours du premier semestre de l'année, offrent aux clients de Fibank la possibilité de bénéficier d'avantages uniques. En plus de leur design élégant et de leur fonctionnalité, les détenteurs de cartes de crédit Visa Gold pourront participer à une tombola spéciale offrant des prix exclusivement liés aux Jeux olympiques et paralympiques, ce qui ajoutera une touche d'effervescence supplémentaire à cet événement sportif majeur.

SOFIA, Bulgarie, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Visa, partenaire technologique mondial des Jeux olympiques et paralympiques, et Fibank, partenaire officiel du Comité olympique bulgare, ont annoncé un partenariat visant à créer des cartes de débit et de crédit uniques portant le logo officiel des prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Fibank Head Office

« Le partenariat entre Visa et Fibank représente une nouvelle étape dans notre engagement en faveur de l'innovation et de la transformation dans le monde de la fintech. Avec Fibank, nous offrons aux clients la possibilité de garder sur eux non seulement la commodité des paiements, mais aussi un symbole de leur lien avec l'un des événements sportifs les plus prestigieux - les Jeux olympiques et paralympiques. Notre partenariat reflète notre engagement constant en faveur de l'innovation et notre volonté de créer des expériences exceptionnelles pour nos utilisateurs », a déclaré Krasimira Raycheva, responsable national, Visa, Bulgarie.

« Dans le cadre de notre partenariat à long terme avec Visa Bulgarie, nous avons décidé de présenter à nos clients une nouvelle génération de cartes de débit et de crédit. Ces cartes se distinguent non seulement par leur design spécial dédié aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, mais elles envoient également un message clair concernant notre soutien aux athlètes bulgares et aux athlètes olympiques et paralympiques. Nous souhaitons mettre l'accent sur les valeurs et l'esprit que les Jeux olympiques et paralympiques portent en eux - promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle entre les nations. Avec le nouveau design élégant des cartes Visa proposées par Fibank, chacun de nos clients aura la possibilité d'emporter avec lui une part de l'émotion des Jeux olympiques et paralympiques, ce qui lui rappellera que bien d'autres choses nous unissent,» a déclaré M. Nikola Bakalov, PDG et président du conseil d'administration de Fibank.

Les designs des cartes de crédit et de débit seront les suivants :

Carte de débit - l'incarnation de l'un des symboles les plus emblématiques de Paris et de la France - la Tour Eiffel, qui se dresse fièrement au-dessus de la Ville lumière.

et de la - la Tour Eiffel, qui se dresse fièrement au-dessus de la Ville lumière. Carte de crédit (or) – représentant le majestueux Arc de Triomphe, symbole de victoire et de triomphe.

À propos de Visa Inc.

Visa est un leader mondial des paiements numériques qui facilite chaque année plus de 215 milliards de transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, fiable et sécurisé, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies les plus inclusives nous grandissent tous, partout, et nous considérons l'accessibilité comme essentielle pour l'avenir des mouvements monétaires. Pour en savoir plus, consultez Visa.com.