Lancement du Universal Digital Payments Network (UDPN) pour faciliter les transactions en monnaies numériques de banques centrales et en stablecoins

DAVOS, Suisse, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Lancé à Davos pendant la semaine du Forum économique mondial (World Economic Forum en anglais), le réseau universel de paiements numériques (UDPN en anglais) utilise la technologie blockchain afin de faciliter l'interopérabilité entre les stablecoins réglementées et les monnaies numériques de banques centrales (MNBC), et d'assurer la connectivité entre tout système informatique et les monnaies numériques réglementées. Les représentants d'institutions financières telles que Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered, The Bank of East Asia et Akbank, ont discuté de l'évolution rapide du monde de la monnaie numérique, de l'importance de l'interopérabilité, et de la nécessité d'un outil pour soutenir ces nouvelles technologies.

Le UDPN a pour but de faire baisser le coût des paiements et d'accélérer l'adoption des monnaies numériques par les banques et les entreprises de toutes tailles.

Le UDPN est une infrastructure en cours de développement depuis plus de deux ans, conçue pour faciliter la transmission des ordres de paiements en monnaie numérique. Le projet a franchi plusieurs étapes importantes à ce jour, comme le lancement d'une Sandbox en juillet dernier, qui a permis à de nombreuses banques de tester les transferts et échanges en stablecoins. Dans les six prochains mois, plusieurs banques internationales de renom participeront à une série de cas d'usage afin de démontrer comment le UDPN peut résoudre les défis de l'intégration des monnaies numériques dans différents scénarios. Les deux premiers cas d'usage visent à tester les capacités de transferts et d'échanges transfrontaliers par deux banques internationales, ainsi que l'application de la « Travel Rule » dans le contexte de transferts "anonymes" de stablecoins entre deux institutions financières sur le réseau UDPN.

Ce réseau a été développé grâce à la contribution de GFT, un fournisseur mondial d'ingénierie et de solutions informatiques, de Red Date Technology, une société spécialisée dans les technologies décentralisée et de TOKO, la plateforme de création d'actifs numériques en collaboration avec DLA Piper.

« L'objectif du UDPN est de proposer une alternative potentielle aux systèmes de paiement actuels en permettant l'interopérabilité entre les stablecoins et les MNBC, a déclaré Marika Lulay, PDG de GFT. L'approche décentralisée et l'étendue géographique des entreprises participantes, combinées à la solution technologique de pointe déployée pour ces essais, en font un réseau à part. »

Pour en savoir plus sur la Sandbox, les futures preuves de concept ou potentiellement joindre l'Alliance du UDPN, consultez le site officiel sur https://www.udpn.io ou contactez-nous à l'adresse suivante : [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1988864/UDPN_Logo.jpg

Contact pour les médias :

[email protected]

SOURCE Universal Digital Payments Network (UDPN)