Lancement en Europe d'un microcathéter électrophysiologique 2-French, permettant une cartographie plus profonde du sinus coronaire

TORONTO, 19 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Baylis Medical a annoncé aujourd'hui le lancement et le premier cas clinique en Europe du microcathéter électrophysiologique JLL 2-French, réalisé par le Dr Thomas Deneke au Centre cardiaque de Bad Neustadt, en Allemagne. Ce lancement permet aux médecins d'atteindre des zones du cœur auparavant inaccessibles pour la cartographie des procédures, en mettant à leur disposition le plus petit cathéter de diagnostic sur le marché européen de l'électrophysiologie.

La famille de cathéters électrophysiologiques JLL comprend un microcathéter 2F et un cathéter de guidage 6F qui peuvent être combinés pour permettre une cartographie du sinus coronaire (SC) plus profonde. Un examen électrophysiologique plus approfondi, comprenant une cartographie, est souvent nécessaire pour aider au diagnostic des tachycardies ventriculaires idiopathiques, des tachycardies auriculaires complexes et du syndrome de Wolff-Parkinson-White gauche. Le microcathéter 2F permet également de cartographier et de suivre le rythme dans des anatomies plus petites telles que la veine de Marshall (VOM).

« Lorsqu'un patient présente une anatomie difficile, il peut être difficile d'effectuer la cartographie et la stimulation de toutes les branches du sinus coronaire. Le microcathéter 2F permet d'accéder à ces petites branches qui seraient autrement inaccessibles avec d'autres cathéters sur le marché », a déclaré le Dr Deneke. « Grâce à cette technologie, je peux fournir un diagnostic précis et un plan de traitement à mes patients. »

Le microcathéter JLL 2F est doté d'un embout flexible et atraumatique, et d'une stimulation à faible énergie de l'électrode distale. Il peut être administré par n'importe quel point d'accès veineux, ce qui permet aux médecins d'adapter leur procédure à l'anatomie du patient.

Le cathéter de guidage 6F comporte deux options d'espacement des électrodes pour adapter les dispositifs à une procédure donnée et comprend une tige entièrement tressée, offrant aux médecins un meilleur contrôle du couple. Le cathéter 6F comprend également une lumière permettant de visualiser l'anatomie du sinus coronaire, et est inséré par un accès veineux supérieur.

Les cathéters JLL sont lancés en partenariat avec Japan Lifeline (JLL), l'un des principaux concepteurs et fabricants japonais de dispositifs cardiovasculaires. Les cathéters JLL sont largement utilisés sur le marché japonais de l'électrophysiologie et ont été lancés sur le marché américain en 2019.

À propos de Baylis Medical

Baylis Medical est un leader dans le développement et la commercialisation de dispositifs innovants en cardiologie qui permettent de sauver des vies. Basé au Canada et disposant de bureaux dans le monde entier, nos solutions cliniques améliorent la vie des gens partout dans le monde depuis plus de 30 ans. Pour plus d'informations, visitez le site baylismedical.com et connectez-vous avec nous sur Twitter, LinkedIn et Instagram.

À propos de Japan Lifeline

Japan Lifeline est un fabricant et un importateur de dispositifs médicaux spécialisés dans le domaine cardiovasculaire, avec une expérience d'environ 40 ans au Japon. Les produits exclusifs de la société, développés sur la base de sa grande expérience des arythmies et de la chirurgie cardiovasculaire, ont été très bien évalués, et la société détient une part de marché de premier ordre au Japon. Japan Lifeline est une société cotée en bourse, symbole ticker 7575 (TSE 1ère section). Visitez le site web de Japan Lifeline à l'adresse suivante : japanlifeline.com

PRM-00677 EN J-1,2,3 V-1 © Baylis Medical Company Inc., 2021. Le logo Baylis Medical est une marque commerciale et/ou des marques déposées de Baylis Medical Company Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ATTENTION : La loi fédérale (États-Unis) limite l'utilisation de ces dispositifs à un médecin ou sur son ordre. Avant l'utilisation, consultez les étiquettes des produits et les modes d'emploi pour connaître les indications d'utilisation, les contre-indications, les avertissements, les précautions, les événements indésirables et les modes d'emploi.

