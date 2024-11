Lancement officiel de l'éco-documentaire « A Chorus of Frogs »

NANKIN, Chine, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le documentaire écologique « A Chorus of Frogs » (Le chant des grenouilles) produit par Nanjing Newspaper Media Group a récemment été officiellement lancé. Le film raconte l'histoire de Wang Ningjing, une jeune fille de Nankin appartenant à la génération post-1995, qui est retournée à la campagne à la recherche de la rainette immaculée chinoise afin de tourner un documentaire.

https://youtu.be/V8aI9PIFalA?si=Mcc6iP5FeAk3Y8OF

Wang Ningjing, de la génération post-95 de Nankin, étudie actuellement la réalisation de films sur la faune et la flore au Royaume-Uni. Le professeur Borzée Amaël de l'université forestière de Nanjing, qui a grandi à Madagascar, étudie les rainettes depuis plus de dix ans.

Contrairement à la plupart des filles qui aiment les contes de fées, Wang est passionnée par les créatures et la nature depuis son enfance. Le zoo forestier de Nanjing Hongshan, situé non loin de son domicile, était un endroit qu'elle visitait souvent lorsqu'elle était enfant.

« J'en vois une. C'est ça ?......Celle sur le blé. Elle est tellement belle ! » La période de reproduction de l'espèce se situe en mai et juin. Au cours de cette période, le professeur Amaël a mené des enquêtes régulières sur le terrain afin de localiser les populations de rainettes, connues pour leurs cris uniques qui peuvent être entendus de loin. Le documentaire commence avec Wang écoutant les cris de la rainette dans les champs la nuit.

« A Chorus of Frogs » est un documentaire écologique et humaniste. En suivant Wang Ningjing et Amer sur les traces de la rainette immaculée chinoise, il raconte de manière vivante l'histoire des hommes et des grenouilles.

La modernisation de la Chine se caractérise par le respect de la nature, l'application de ses lois et sa protection, ainsi que par la promotion de l'harmonie entre l'homme et la nature. La coexistence harmonieuse entre l'homme et l'environnement est importante non seulement pour la Chine, mais aussi pour le monde entier.

Où va la rainette chinoise ? Je pense que chacun trouvera sa propre réponse après avoir regardé le film.

Le Nanjing Newspaper Media Group, groupe médiatique public de la ville de Nanjing, a été créé le 17 décembre 2002 avec l'approbation de l'Administration nationale de la presse et des publications. Ces dernières années, le groupe a saisi les opportunités stratégiques de convergence des médias pour développer un nouveau type de médias grand public basés sur l'internet. Pleinement engagée dans la voie du « mobile first », le groupe a accéléré la mise en place d'un système de communication tous supports. La marque phare du groupe, Zijinshan Video, se concentre sur la création de vidéos courtes, en particulier la production de documentaires. Elle compte actuellement plus de 65 millions d'adeptes sur toutes les plateformes.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=V8aI9PIFalA