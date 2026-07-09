Lancement officiel de Voiskey : la première application de saisie vocale basée sur l'IA axée sur l'intelligence expressive

Grâce à son modèle propriétaire d'intelligence expressive, Voiskey transforme la parole spontanée en texte de qualité supérieure tenant compte du contexte.

SINGAPOUR, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Voiskey, une application innovante de saisie vocale basée sur l'IA, a été officiellement lancée aujourd'hui à l'échelle mondiale. Développée par une équipe de recherche en intelligence artificielle vocale basée à Singapour, spécialisée dans l'informatique affective et l'interaction homme-machine (IHM), Voiskey a pour objectif de comprendre les véritables intentions humaines et de combler le « fossé expressif » entre la pensée et la parole.

The First AI Voice Typing Built for Expression Core Capabilities Powered by the Expression Intelligence Model

Alors que les obstacles techniques liés à la reconnaissance vocale sont en train d'être rapidement surmontés, les professionnels évoluant dans les environnements numériques actuels continuent de s'appuyer fortement sur les claviers. Voiskey a été créé à partir d'une idée fondamentale de son équipe d'ingénieurs : la précision de la reconnaissance n'est plus le principal obstacle à l'interaction vocale. L'adoption de la technologie vocale se heurte plutôt à des obstacles concrets. L'hésitation psychologique à s'exprimer à voix haute en public ou dans des environnements restreints, la difficulté cognitive à organiser mentalement ses pensées avant de parler, ainsi que les habitudes linguistiques familières profondément ancrées constituent, ensemble, un quadruple obstacle entre les pensées d'une personne et le texte final.

En tant qu'application interactive au niveau du système conçue pour combler ce fossé expressif, Voiskey adhère à la philosophie « Say it rough. Send it right. » Les utilisateurs n'ont qu'à exprimer leurs pensées naturellement, tandis que Voiskey génère automatiquement un texte soigné et adapté au contexte du moment. Contrairement aux outils de dictée vocale traditionnels, Voiskey s'attache à comprendre ce que les utilisateurs souhaitent réellement exprimer. Grâce à sa technologie exclusive d'intelligence expressive, Voiskey déchiffre l'intention réelle de l'utilisateur et génère automatiquement du texte de qualité supérieure, adapté au contexte, en fonction de la fenêtre de l'application active. Cette avancée réduit considérablement la perte d'informations tout au long du processus menant de la pensée à la production du message, libérant ainsi les utilisateurs de la nécessité de structurer méticuleusement leurs propos avant de s'exprimer.

Compétences clés basées sur le modèle d'intelligence expressive

Mode chuchotement : conçu pour les bureaux en open space, les transports en commun et les espaces publics calmes. En permettant aux utilisateurs de parler à voix basse, Voiskey assure une capture du signal et un traitement de l'intention de haute fidélité, ce qui réduit efficacement la réticence sociale à s'exprimer à voix haute en public.

conçu pour les bureaux en open space, les transports en commun et les espaces publics calmes. En permettant aux utilisateurs de parler à voix basse, Voiskey assure une capture du signal et un traitement de l'intention de haute fidélité, ce qui réduit efficacement la réticence sociale à s'exprimer à voix haute en public. Conscience contextuelle Voiskey détecte en temps réel l'application active à l'écran et adapte automatiquement le ton et la mise en forme du texte généré. Par exemple, une même entrée vocale sera automatiquement transformée en commentaires de code clairs et en terminologie technique dans des environnements de développement tels que Cursor et Windsurf, deviendra une communication d'équipe concise et familière sur Slack, et s'adaptera à une correspondance professionnelle formelle sur Gmail.

Voiskey détecte en temps réel l'application active à l'écran et adapte automatiquement le ton et la mise en forme du texte généré. Par exemple, une même entrée vocale sera automatiquement transformée en commentaires de code clairs et en terminologie technique dans des environnements de développement tels que Cursor et Windsurf, deviendra une communication d'équipe concise et familière sur Slack, et s'adaptera à une correspondance professionnelle formelle sur Gmail. Programmation vocale : conçu sur mesure pour le développement de logiciels natif de l'IA. Les ingénieurs et les développeurs peuvent utiliser des descriptions verbales naturelles pour accéder instantanément à des ressources multimodales et les exploiter, notamment des fonctions de code spécifiques, des fichiers situés dans différents répertoires et des images locales. Voiskey les transforme en contextes de ligne de commande hautement structurés et les transmet à des outils de programmation, ce qui rend la génération, la modification et le débogage de code complexe totalement fluides.

conçu sur mesure pour le développement de logiciels natif de l'IA. Les ingénieurs et les développeurs peuvent utiliser des descriptions verbales naturelles pour accéder instantanément à des ressources multimodales et les exploiter, notamment des fonctions de code spécifiques, des fichiers situés dans différents répertoires et des images locales. Voiskey les transforme en contextes de ligne de commande hautement structurés et les transmet à des outils de programmation, ce qui rend la génération, la modification et le débogage de code complexe totalement fluides. Prise en charge multilingue : Voiskey propose des optimisations avancées pour l'anglais et le japonais, ainsi que des fonctionnalités de traduction en temps réel dans plus de 100 langues. Cela permet aux équipes internationales de réfléchir dans leur langue maternelle et de s'exprimer naturellement, tout en bénéficiant d'un résultat localisé de grande qualité qui répond aux exigences de la collaboration internationale.

Au cours de sa phase de bêta privée, ces fonctionnalités ont permis aux utilisateurs de multiplier leur efficacité par cinq en moyenne par rapport à la saisie au clavier traditionnelle (chiffre validé par des données empiriques issues d'un échantillon de 1 000 participants à la bêta).

« Au cours de la phase de recherche et développement du produit et des premiers tests bêta, nous avons constaté que les attentes des utilisateurs en matière d'interaction vocale allaient bien au-delà de la simple précision de la transcription littérale. Aujourd'hui, les professionnels attendent des outils qu'ils comprennent leurs intentions profondes et s'adaptent en toute fluidité aux flux de travail réels », a déclaré Frank Jiang, fondateur et PDG de Voiskey.

« Par le passé, l'évolution rapide de l'IA générative visait principalement à améliorer la précision avec laquelle les machines comprenaient le langage humain. À l'aube de cette nouvelle phase, il est essentiel que la technologie s'adapte activement aux habitudes d'expression des êtres humains. Nous sommes fermement convaincus que la voix est la clé : la parole est la forme d'expression la plus riche en informations et l'interface la plus naturelle entre les humains et les systèmes intelligents à l'ère de l'IA. Voiskey vise à éliminer les obstacles entre la pensée et l'expression, faisant ainsi de la voix humaine naturelle le moteur de productivité le plus puissant de notre époque. »

Voiskey est désormais officiellement en ligne. Les utilisateurs de Mac et de Windows peuvent se rendre sur voiskey.ai pour télécharger les clients de bureau, tandis que les utilisateurs d'appareils mobiles peuvent télécharger l'application via l'App Store d'Apple et Google Play. La version actuelle prend en charge plus de 100 langues. Pour en savoir plus, rendez-vous sur voiskey.ai.

À propos de Voiskey

Voiskey est une équipe de recherche innovante spécialisée dans l'intelligence artificielle vocale, qui se consacre à la technologie de l'« intelligence expressive » et se concentre sur le développement d'interfaces vocales de nouvelle génération capables de comprendre l'intention réelle de l'interlocuteur. En développant une couche d'interaction vocale omniprésente, dotée d'une profonde empathie et d'une conscience contextuelle, Voiskey permet aux utilisateurs du monde entier, dans les domaines de la programmation, de l'administration, de l'écriture créative ou des réseaux sociaux, de s'affranchir des contraintes traditionnelles liées à la bande passante de saisie, et les relie ainsi de manière plus efficace et plus authentique aux systèmes intelligents et au monde qui les entoure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur voiskey.ai.

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