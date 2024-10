L'Arabie saoudite lance "Where Winter Lights Up" avec un important calendrier d'événements

RIYADH, Arabie saoudite, 11 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La marque nationale du tourisme saoudien, "Saudi, Welcome to Arabia", dévoile "Where Winter Lights Up", la seconde phase de sa campagne mondiale "This Land is Calling". Avec cette campagne, l'Arabie saoudite invite les voyageurs du monde entier à échapper au froid et à venir découvrir son patrimoine authentique, son climat agréable en hiver et sa grande variété d'évènements et d'activités, disponibles à la réservation.

Encourageant les voyageurs du monde entier à découvrir les légendes et merveilles de l'Arabie saoudite en cette saison hivernale, "Where Winter Lights Up" est une invitation à entreprendre un voyage de découverte à travers plusieurs destinations : Riyad, Djeddah, AlUla et la Mer Rouge. D'octobre 2024 à mars 2025, plus de 1 000 activités et expériences y seront proposées.

Des eaux cristallines de la Mer Rouge aux rues animées de Riyad, en passant par les villes côtières cosmopolites comme Jeddah et la ville du Roi Abdallah, cette saison propose des rendez-vous incontournables qui peuvent répondre à tous les goûts tels que la Riyadh Season, le AlUla Festival and Events, le Jeddah Calendar, la Diriyah Season, le Dakar Rally, le Cirque Fontana et le festival MDLBEAST.

Découvrez le programme...

Pour les amateurs de cuisine et de découverte :

Le pays, véritable cœur de l'Arabie, offre une immersion culturelle unique. Vivez l'hospitalité saoudienne en partageant un après-midi dans une maison traditionnelle à Riyad, remontez le temps à Jeddah en visitant une demeure Hijazi de 150 ans.

Apprenez à cuisiner des plats typiques ou savourez les dans des restaurants exclusifs, comme ceux du Bujairi Terrace à Diriyah, avec notamment Maiz, qui propose des plats saoudiens traditionnels tels que le kabsa.

Pour les amateurs de plages et d'activités nautiques :

Direction la côte de la Mer Rouge, où de nouvelles expériences immersives sont disponible, comme des sorties à cheval sur la plage, des excursions en bateau vers l'île de Bayada ou encore des séances de plongée exclusives. La Mer Rouge saoudienne est désormais la première destination du pays à posséder des centres de plongée certifiés PADI Adaptive.

Pour se loger, de nouveaux hôtels de luxe ont récemment ouvert, comme le St. Regis Red Sea Resort et Nujuma, la première réserve Ritz-Carlton du Moyen-Orient, sur les îles Ummahat, accessibles uniquement par hydravion ou bateau privé.

Pour les amateurs de culture et d'histoire :

L'hiver est aussi le moment idéal pour visiter des sites culturels incontournables, tels que l'At-Turaif à Diriyah, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou encore l'oasis d'Al Ahsa, l'une des plus grandes au monde, avec ses palmiers et ses sources naturelles.

À AlUla, se tiendra en décembre le Ancient Kingdoms Festival, célébrant la riche histoire et le patrimoine culturel de la région. Le AlUla Wellness Festival (Festival du Bien-être d'AlUla) se tiendra quant à lui à la mi-janvier, offrant un moment d'évasion devant les paysages à couper le souffle d'AlUla.

Pour les amateurs de sports :

Les amateurs de sport ne seront pas en reste, avec des événements tels que la Coupe d'Espagne et la Coupe d'Italie, toutes deux prévues en janvier 2025, ou encore le Grand Prix de Formule 1 à Jeddah en avril 2025. À ne pas manquer pendant la Riyadh Season, le combat entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk, prévu le 21 décembre à la Kingdom Arena.

Pour les amateurs de parcs d'attractions et d'activités :

La Riyadh Season, l'un des plus grands événements hivernaux au monde, propose cette année des attractions majeures idéales pour toute la famille, comme le lancement de Boulevard Riyadh City et Boulevard World, qui accueillera une expérience immersive Harry Potter de 25 000 m² – une première dans la capitale.

Cette année, la « Riyadh Season » se déploie sur 14 zones à travers la ville, chacune avec ses propres attractions. L'accès au zoo de Riyadh, au parc Suwaidi et au Souq Al Awaleen est gratuit, tandis que d'autres zones sont accessibles sur réservation, un processus simplifié et rapide.

