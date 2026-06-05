L'Assemblée générale annuelle de Ferretti élit un nouveau Conseil d'administration; FIH et le groupe Weichai apportent leur soutien total au développement futur de la Société

HONG KONG et MILAN, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ferretti S.p.A. (code d'action à la Bourse de Hong Kong : 9638 ; code d'action à Euronext Milan : YACHT) (« Ferretti » ou la « Société ») a tenu son Assemblée générale annuelle le 14 mai 2026. Lors de cette assemblée, les actionnaires ont approuvé à la majorité la liste des candidats au Conseil d'administration soumise par Ferretti International Holding S.p.A. (« FIH »), procédant ainsi à l'élection du nouveau Conseil d'administration.

Ce nouveau Conseil d'administration se compose de neuf administrateurs, incluant des administrateurs exécutifs, non exécutifs et indépendants non exécutifs, ainsi qu'un administrateur issu de la liste des actionnaires minoritaires. Tan Ning a été nommé Président du Conseil d'administration, lequel a ensuite nommé Stassi Anastassov en qualité de Directeur général de la Société, avec effet immédiat. Les membres du Conseil d'administration possèdent une vaste expérience dans les secteurs de la navigation de plaisance et de la fabrication de précision, de la gestion de marque, des opérations industrielles, du management international, des fusions-acquisitions et des marchés de capitaux, tout en assurant la diversité, l'indépendance et l'équilibre des genres.

Depuis l'Assemblée générale annuelle, le nouveau Conseil d'administration a achevé avec succès sa transition et assure pleinement ses fonctions, garantissant ainsi la stabilité et la continuité des opérations quotidiennes de la Société. FIH tient à exprimer sa sincère gratitude aux actionnaires pour leur confiance et leur soutien.

Engagement et soutien des actionnaires de long terme

Depuis leur entrée au capital de Ferretti en 2012, FIH et sa société mère, le groupe Weichai, ont continuellement apporté leur soutien industriel et financier, aidant la Société à surmonter les défis, à retrouver une gestion saine et à finaliser sa double cotation à Hong Kong et à Milan. Suite à l'entrée en fonction du nouveau Conseil d'administration, FIH, en tant qu'investisseur stratégique de long terme, s'appuiera sur l'expertise industrielle et les ressources mondiales du groupe Weichai pour soutenir Ferretti dans l'exploitation des atouts de ses bases de production italiennes, de ses opérations de chantier naval et de ses savoir-faire manufacturiers, consolidant ainsi l'identité de marque de la Société, fondée sur l'ingénierie, la qualité des produits et l'excellence du savoir-faire italien.

Gouvernance et orientation stratégique

FIH saisit l'opportunité de l'entrée en fonction du nouveau Conseil d'administration pour renforcer davantage la structure de gouvernance de la Société, promouvoir des mécanismes de décision plus ouverts et efficaces, et intensifier le dialogue avec l'ensemble des actionnaires. FIH soutiendra la direction dans l'élaboration de plans stratégiques à moyen et long terme, dans l'optimisation continue de la structure du capital et de la politique de dividende, ainsi que dans la saisie méthodique des opportunités d'expansion commerciale et d'acquisitions favorables au développement durable de la Société.

Gestion opérationnelle et vision de développement

Sur le plan opérationnel, FIH se réjouit de voir le nouveau Directeur général se concentrer sur la continuité et la croissance, et soutient ses efforts visant, tout en préservant l'héritage de la marque Ferretti, à améliorer continuellement la performance opérationnelle de la Société afin de générer une valeur à long terme. La mise en œuvre de cette orientation opérationnelle repose sur l'expérience, les compétences professionnelles et l'expertise opérationnelle de l'équipe de direction et des employés de Ferretti, dont les racines demeurent solidement ancrées en Italie. FIH respecte et fait confiance à ces équipes, et accorde une importance capitale à leur rôle dans la continuité des opérations quotidiennes de la Société. FIH soutient la direction dans ses initiatives visant à accroître l'efficacité opérationnelle tout en maintenant la stabilité des activités, ainsi qu'à perfectionner les plans d'intéressement et les avantages sociaux des employés.

FIH est pleinement confiante dans les perspectives de la Société et, de concert avec le Conseil d'administration, la direction et l'ensemble des actionnaires, continuera à soutenir la pérennité de sa gestion et la réalisation d'une croissance durable à long terme.

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