L'Assemblée générale de l'Arab Palestinian Investment Company (APIC) ratifie la distribution de dividendes en actions pour un total de huit millions d'actions et une valeur de marché d'environ 20 millions de dollars

RAMALLAH, Palestine, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'assemblée générale ordinaire de l' Arab Palestinian Investment Company (APIC) a eu lieu le mercredi 15 mai 2024 à Ramallah, en Palestine. L'assemblée, présidée par Tarek Aggad , président et PDG de l'APIC, a réuni des membres du conseil d'administration de l'APIC, des représentants du ministère de l'Économie nationale et de l'autorité palestinienne du marché des capitaux, l'auditeur externe de la société, son conseiller juridique ainsi qu'un grand nombre de ses actionnaires.

Lors de cette réunion, l'assemblée générale a ratifié la recommandation du conseil d'administration de l'APIC de distribuer des dividendes en actions pour un total de huit millions d'actions, représentant environ 6,84 % du capital libéré actuel de 117 millions de dollars, augmentant ainsi le capital libéré pour qu'il soit égal au capital autorisé de 125 millions de dollars. Les dividendes en actions, qui seront distribués aux actionnaires inscrits le 14 mai 2024, possèdent une valeur de marché d'environ 20 millions de dollars américains.

Durant la réunion, M. Aggad a détaillé les défis politiques et économiques sans précédent en Palestine dus à la guerre à Gaza, ainsi que dans le monde entier en raison de la hausse importante des coûts de financement, de l'augmentation du coût des matières premières, de l'expédition, du stockage et de l'énergie, en plus de la forte baisse de la valeur du shekel par rapport au dollar américain. En dépit de ces obstacles, M. Aggad a souligné la résilience de l'entreprise et son engagement envers l'excellence, citant les réalisations importantes ayant eu lieu en 2023. Le chiffre d'affaires total a atteint 1,2 milliard de dollars et l'EBITDA s'est élevé à environ 73 millions de dollars, soit une baisse de 6,5 % par rapport à 2022. Les bénéfices nets se sont élevés à 19 millions de dollars, tandis que les bénéfices nets attribués aux actionnaires de l'APIC se sont élevés à 17,7 millions de dollars.

M. Aggad a exprimé ses préoccupations sincères concernant les perspectives économiques de la Palestine, dans le contexte de la guerre se déroulant actuellement à Gaza et de l'approche destructrice à grande échelle de l'occupation en cours. Il a anticipé des répercussions négatives sur l'économie palestinienne et les résultats des entreprises en 2024, prévoyant une baisse significative du produit intérieur brut (PIB) en raison du siège total de Gaza, de la destruction des infrastructures et de la retenue des recettes fiscales à l'Autorité palestinienne, en plus des restrictions imposées aux importations, aux exportations et à la circulation des personnes et des biens en Cisjordanie. Il a ajouté que les limites nébuleuses de cette crise et ses conséquences désastreuses sur l'économie palestinienne entraveront et limiteront toute tentative de revitalisation économique, ce qui aura un effet négatif sur le groupe APIC en tant que partie intégrante de cette économie.

À propos de l'APIC

APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX: APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de ses filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO ) ; Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company ; Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company, employant un total de plus de 3 150 personnes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.apic.ps