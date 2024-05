L'assemblée générale de Siniora Food Industries Company a approuvé la distribution de dividendes en espèces d'un montant de 4,2 millions JD, représentant 15 % de son capital d'apport, et de dividendes en actions représentant 2 147 059 actions

AMMAN, Jordanie, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Lors de ses réunions ordinaires et extraordinaires tenues le 28 avril 2024, l'assemblée générale de Siniora Food Industries Company a approuvé la distribution de dividendes en espèces d'un montant de 4,2 millions JD à ses actionnaires, représentant 15 % du capital d'apport de la société, qui s'élève à 28 millions JD. Elle a également approuvé la distribution de 2 147 059 sous forme de dividendes en actions en capitalisant le JD 2 147 059 sur le solde de ses bénéfices non distribués à la fin de l'exercice 2023.

Le président du conseil d'administration, M. Tarek Aggad, a déclaré que Siniora a réalisé des résultats stables en 2023 malgré tous les défis auxquels la société a été confrontée, notamment la guerre contre notre peuple à Gaza, la hausse des taux d'intérêt bancaires, en particulier en Turquie, où la société exploite une succursale, en plus de l'impact négatif sur les résultats de la société en raison de l'application de la norme comptable internationale n°29 dans ce pays. Aggad a précisé que malgré toutes ces circonstances difficiles observées dans la région, notamment une augmentation des coûts des matières premières et des frais d'expédition en raison des événements mondiaux, la société a réalisé un bénéfice net de 4,428 millions JD en 2023, contre 5,224 millions JD en 2022. l a ajouté que les résultats obtenus en 2023 ont été soutenus par une augmentation de 10 % en glissement annuel des ventes de la société, qui se sont élevées à 46,960 millions JD en 2023 contre 133,628 millions JD en 2022.

Aggad a ajouté que la société a réussi à émettre des obligations d'une valeur de 80 millions de dollars même dans ces circonstances exceptionnelles, ce qui témoigne de la position respectée de la société dans le secteur bancaire et de ses solides performances financières et opérationnelles. Aggad a déclaré que l'émission d'obligations à un taux d'intérêt fixe de 7,75 % pour cinq ans est une réalisation importante pour la société et qu'elle permettra de réduire les intérêts bancaires et d'améliorer les résultats de la société pendant l'année en cours.

Aggad a indiqué que l'entreprise en était aux dernières étapes de l'augmentation de son capital en espèces d'environ 11 millions JD, en attendant l'approbation de la Commission des valeurs mobilières pour sa mise en œuvre, une mesure qui renforcera la capacité de l'entreprise à poursuivre ses plans d'investissement et d'expansion, en particulier dans la construction de la nouvelle usine de l'entreprise à Jeddah, en Arabie saoudite.

Il a ajouté que l'entreprise poursuivait ses initiatives en matière de responsabilité sociale en soutenant la communauté locale dans toutes les régions où elle opère, en soutenant divers secteurs, notamment les secteurs médical, éducatif et social, et en aidant notre peuple dans la bande de Gaza. L'investissement total dans la responsabilité sociale en 2023 s'est élevé à 455 000 JD, contre 366 000 JD en 2022.

S'exprimant sur les résultats de l'entreprise, l'ingénieur Majdi Al-Sharif, PDG de Siniora, a affirmé que Siniora avait maintenu son niveau de ventes sur les marchés jordanien et palestinien en dépit de toutes les conditions prévalant dans la région, notamment la perte des ventes de l'entreprise dans la bande de Gaza au cours du dernier trimestre de 2023. Les ventes de la société dans le Golfe ont connu une croissance significative de 12 % et sur le marché turc de 30 % en raison de l'inflation, ce qui s'est reflété sur les résultats financiers de l'entreprise pour l'année écoulée.

Il a ajouté que l'entreprise a entamé les premières étapes de la construction de son usine à Jeddah, en Arabie saoudite, ce qui constituera un changement de paradigme pour l'entreprise et soutiendra les ventes de l'entreprise sur le marché saoudien.

Siniora Food Industries est une société cotée en bourse sur le marché financier jordanien, propriétaire des marques Siniora, Unium, Polonez et Al-Masa, et filiale de l'Arab Palestinian Investment Company — APIC.