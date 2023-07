Lattice accroît ses investissements en Europe, renforce son équipe de direction et annonce la localisation de l'ensemble de sa gamme de produits.

Lattice, plateforme de gestion du personnel de premier plan, lance la localisation en français, en allemand et en anglais britannique afin de stimuler la croissance, l'engagement et l'impact commercial pour les équipes internationales.

SAN FRANCISCO and LONDON, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Lattice, la principale plateforme de gestion des ressources humaines, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait considérablement accroître ses investissements internationaux, en commençant par le lancement de ses produits primés en français, en allemand et en anglais britannique dès septembre prochain. Lattice permettra d'aligner, engager, développer et responsabiliser les équipes performantes dans un marché international plus large.

Cette nouvelle fait suite à une année de croissance internationale pour Lattice, qui a ouvert son premier hub international à Londres en septembre 2021. Lattice compte déjà plus de 80 000 utilisateurs dans des organisations réparties dans 40 pays de la région EMEA, y compris des leaders locaux du secteur tels que Alan, Qonto, Sorare et HelloFresh.

L'Europe représente une opportunité de croissance significative pour les entreprises internationales. Elle représente souvent jusqu'à 40 % du chiffre d'affaires global des grands éditeurs de logiciels américains avant leur introduction en bourse. Lattice a constaté une demande exceptionnelle en Europe, car les dirigeants évaluent les processus humains et se concentrent sur le développement d'équipes performantes et engagées.

"Le marché européen se développe à un rythme effréné - À lui seul, le financement par capital-risque a été multiplié par 10 au cours de la dernière décennie et chaque dirigeant se concentre sur une croissance efficace" a déclaré Brennan O'Donnell, partenaire de Frontline Growth, un investisseur de Lattice. "Lattice a choisi de saisir cette opportunité et d'aider de nombreuses autres entreprises internationales à soutenir et à développer leurs propres équipes."

Afin de renforcer le leadership de la région EMEA et de stimuler la croissance des activités internationales, Lattice a également recruté Stan Massueras en tant que directeur général international. M. Massueras, dont la langue maternelle est le français, a dirigé avec succès le développement européen d'entreprises telles que Facebook et Twitter. Sous la direction de Stan, Lattice renforce ses compétences linguistiques internes avec des locuteurs de langue maternelle française et allemande afin de mieux soutenir les clients régionaux, avec notamment le nouveau responsable des ventes pour la région EMEA/APAC, Jonathan Chemouny.

"Chez Lattice, nous comprenons que les principaux défis auxquels sont confrontés les responsables européens des ressources humaines sont aujourd'hui universels. - Ils se concentrent sur l'identification et l'activation des grands talents, sur la clarté stratégique et sur la mise en place d'une culture de haute performance", a déclaré M. Massueras. "Aujourd'hui les organisations s'appuient sur des équipes de plus en plus globales et distribuées. La réalisation de ces objectifs devient plus complexe. Nous avons donc fait en sorte que les entreprises du monde entier puissent tirer parti de Lattice, dans leur langue préférée et en l'adaptant aux besoins personnalisés de leurs employés. Le but étant de mettre en œuvre leurs programmes les plus importants en matière de talents et de personnel et ainsi obtenir de meilleurs résultats."

Lattice fournira une expérience de plateforme localisée en allemand, en français (y compris le français canadien) et en anglais britannique à partir du mois de septembre notamment leur suite de produits complète : Performance, Grow, Engagement, OKRs & Goals, Compensation, and Analytics. Lattice prévoit également de déployer prochainement l'hébergement des données en Europe afin d'accompagner davantage de clients internationaux. Pour en savoir plus sur la façon dont Lattice permet aux équipes du monde entier d'améliorer l'alignement, l'impact et la croissance, rendez-vous sur le site web de Lattice .

À propos de Lattice

La plateforme de gestion des ressources humaines Lattice rassemble tous les outils, flux de travail et informations nécessaires pour aider les organisations à développer des employés engagés et performants au sein d'une culture gagnante. En combinant la gestion continue des performances, les enquêtes sur l'engagement des employés, la gestion de la rémunération et les outils de développement de carrière au sein d'une seule solution connectée, la suite de talents de Lattice peut fournir de puissantes analyses sur les employés. Ces analyses peuvent ensuite être utilisées par les équipes RH et de direction pour générer des résultats commerciaux percutants. Classée parmi les 500 entreprises privées à la croissance la plus rapide de l'Inc. 500 Fastest-Growing Private Companies list trois années de suite et considérée comme un Great Place to Work par 99 % de ses employés, Lattice compte plus de 5 000 clients dans le monde, dont Slack, Robinhood, Allbirds, Talkdesk, Tide, et bien d'autres encore. Pour en savoir plus, visitez le site www.lattice.com .

SOURCE Lattice