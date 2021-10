Launchpad offre un accompagnement en localisation pour des startups de contenu coréennes qui veulent se développer à l'étranger

Vers la mondialisation : conseils des partenaires étrangers de Launchpad

SÉOUL, Corée du Sud, 29 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Six accélérateurs internationaux des États-Unis, du Japon, de Singapour, de France, du Moyen-Orient et de Finlande ont participé au programme mondial d'accélération Launchpad dirigé par la Korea Creative Content Agency depuis juin. Launchpad a d'abord été lancé en 2017 comme un projet visant à aider, étape par étape, l'expansion à l'étranger des startups coréennes de contenu. En raison de l'épidémie de COVID-19, Launchpad est passé à un programme en ligne depuis l'an dernier et s'est concentré sur la consultation individuelle et le jumelage d'entreprises par le biais de sa propre plateforme. Cette année, en particulier, les startups qui ont été évaluées et sélectionnées directement par les accélérateurs locaux obtiendront des fonds et un encadrement étroit pour la localisation.