L'avenir de la plus ancienne profession du monde : comment Internet permet aux professionnel(le)s du sexe d'être plus libres, sûres et indépendantes

BERLIN, 30 janvier 2023 /PRNewswire/ - Une enquête auprès des professionnel(le)s du sexe menée par Erobella a montré que la publicité du travail du sexe en Allemagne s'est déplacée presque entièrement en ligne.

Sur la base des résultats des répondants, 89 % ont déclaré qu'ils utilisaient désormais une certaine forme de médias sociaux, de système de réservation en ligne ou de site Web pour promouvoir leurs services. Ces chiffres sont particulièrement élevés pour les professionnel(le)s du sexe qui parlent allemand, avec 95 % des répondants disant qu'ils utilisaient une forme de publicité en ligne pour leur entreprise de travail du sexe.

L'importance de cette enquête est soutenue par l'idée couramment répandue que la numérisation du travail du sexe entraîne une amélioration des conditions de travail. En particulier, beaucoup soutiennent que la numérisation offre aux professionnel(le)s du sexe plus de temps pour examiner et choisir leurs clients, travailler plus indépendamment et pour passer plus de temps dans des environnements de travail plus sûrs.

La flexibilité aux heures de travail semble également être un facteur de plus en plus important, l'enquête montrant que seulement 50 % des professionnel(le)s du sexe en Allemagne considèrent désormais la prostitution comme leur principale occupation.

En outre, l'enquête a montré que la grande majorité des professionnel(le)s du sexe étaient désormais « satisfait(e)s » (47 %) ou « très satisfait(e)s » (25 %) de leurs conditions de travail actuelles.

Ola Miedzynska, chef de l'impact à Erobella , écrit :

« La numérisation de la plus ancienne profession du monde a vu le travail du sexe se déplacer des coins de la rue et sur le Web. Pour les professionnel(le)s du sexe en particulier, les avantages de cela ne peuvent pas être suffisamment non déclarées ; d'une liberté de choix accrue, plus d'indépendance, une plus grande flexibilité et - surtout - un environnement de travail plus sûr pour tous.

Bien sûr, avec la numérisation on peut parfois être isolé, et notre étude a également montré qu'une grande partie de professionnel(le)s du sexe recherche activement plus de soutien en face à face, qu'il s'agisse de rencontres réservées à la communauté, de conseils en bien-être sexuel ou de soutien en santé mentale. C'est un domaine sur lequel Erobella concentrera ses efforts dans les prochains mois. »

À propos de Erobella : Erobella est un portail en ligne reliant les fournisseurs réputés de services sexuels, de compagnons d'escorte et de modèles avec de vrais clients. Erobella s'engage dans les intérêts des professionnel(le)s du sexe en Allemagne et travaille contre la stigmatisation de l'industrie.

Remarques : taille totale de l'enquête = 125. Les répondants ont été sélectionnés dans un mélange de sources et comprenaient des professionnel(le)s du sexe qui n'utilisent pas actuellement Erobella pour annoncer leurs services.

